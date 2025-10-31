Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Tulsi vivah 2025 kab aur kaise kiya jata hai know tulsi vivah date and vidhi
Tulsi vivah: तुलसी विवाह कैसे किया जाता है? जान लें आसान विधि, सामग्री लिस्ट व शुभ मुहूर्त

Tulsi vivah: तुलसी विवाह कैसे किया जाता है? जान लें आसान विधि, सामग्री लिस्ट व शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Tulsi vivah vidhi: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। जानें घर पर आसान विधि से कैसे कराएं तुलसी विवाह।

Fri, 31 Oct 2025 01:50 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tulsi vivah kaise kare: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व है। हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025, शनिवार को है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और घर में सुख-शांति व समृद्धि आती है। तुलसी विवाह के लिए लोग घरों में सुंदर मंडप सजाते हैं। जानें घर पर तुलसी विवाह कैसे कराएं, क्या-क्या सामान लगता है और शुभ मुहूर्त।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुलसी विवाह सामग्री लिस्ट: तुलसी विवाह के लिए तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु या शालिग्राम की प्रतिमा या फोटो, भगवान के लाल वस्त्र और माता तुलसी के लिए लाल चुनरी, पूजा की चौकी, कलश और आम के पत्ते, जल, गंगाजल, श्रृंगार सामग्री (सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुए आदि) फल (मूली, आंवला, अमरुद, सिंघाड़ा, शकरकंद आदि), केले के पत्ते, हल्दी की गांठ, धूप, चंदन, नारियल, कपूर, रोली, घी आदि।

ये भी पढ़ें:देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा? जान लें मुहूर्त समेत 5 खास बातें

देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मुहूर्त 2025:

ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 ए एम से 05:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:55 पी एम से 02:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:36 पी एम से 06:02 पी एम

सायाह्न संध्या- 05:36 पी एम से 06:54 पी एम

अमृत काल- 11:17 ए एम से 12:51 पी एम

रवि योग- 06:33 ए एम से 06:20 पी एम

ये भी पढ़ें:देवउठनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 आसान उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

तुलसी विवाह विधि: तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले एक चौकी पर आसन लगाएं। तुलसी के गमले को गेरू से सजाकर चौकी पर रखें। अब दूसरी चौकी पर भगवान शालिग्राम की तस्वीर स्थापित करें। अब दोनों चौकी के ऊपर गन्ने का मंडप तैयार करें। अब एक कलश में जल भरें और उसमें पांच आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर रखें। अब गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को रोली का तिलक लगाएं। माता तुलसी को चुनरी व भगवान को वस्त्र अर्पित करें। तुलसी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की सात परिक्रमा करें। अंत में आरती उतारें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Tulsi Vivah Dev Uthani Ekadashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने