तुलसी लेकर आंवला तक... चातुर्मास में इन 6 पौधों की पूजा क्यों मानी जाती है शुभ? जानें धार्मिक महत्व

चातुर्मास में पेड़-पौधों की पूजा का क्या महत्व है? जानिए तुलसी से लेकर आंवला तक उन 6 पवित्र पौधों के बारे में जिनकी सेवा करने से भगवान विष्णु और पितरों की कृपा मिलती है।

हिंदू धर्म में चातुर्मास के चार माह भक्ति, तपस्या और आत्म-साधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। अभी चातुर्मास चल रहा है और इसकी समाप्ति 20 नवम्बर 2026 को होगी। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं फिर भी यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास में पूजा-पाठ के साथ प्रकृति और पेड़-पौधों के प्रति सम्मान का भी विशेष महत्व बताया गया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति तेजी से विकसित होती है, इसलिए पौधों की सेवा और उनकी पूजा पुण्यदायी मानी जाती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें इस दौरान पूजना शुभ और फलदायी होता है।

तुलसी की पूजा का महत्व तुलसी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय माना जाता है। चातुर्मास में तुलसी के पौधे की नियमित पूजा से घर में सुख-समृद्धि और पवित्रता आती है। रोजाना तुलसी के सामने दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है। तुलसी की सेवा से मन शुद्ध होता है और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। इस अवधि में तुलसी पूजन विशेष फलदायी बताया गया है।

पीपल वृक्ष की पूजा पीपल वृक्ष को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। चातुर्मास में पीपल की पूजा करने से पापों का नाश और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह वृक्ष पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी छाया और ऑक्सीजन जीवनदायी मानी जाती है। पीपल के सामने प्रणाम करने या दीप जलाने से पुण्य मिलता है। धार्मिक दृष्टि से यह वृक्ष अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है।

बरगद यानी अक्षय वट बरगद वृक्ष को अक्षय वट कहा जाता है। यह दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। चातुर्मास में बरगद की पूजा से दीर्घ जीवन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसकी विशाल छाया और मजबूत जड़ें स्थायित्व का संदेश देती हैं। बरगद के नीचे बैठकर प्रार्थना करने की परंपरा प्राचीन है। इस अवधि में इसकी सेवा करने से परिवार में स्थिरता और सुख बढ़ने की मान्यता है।

आंवला का धार्मिक महत्व आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। चातुर्मास में इसकी पूजा से स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आंवले का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। चातुर्मास में आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना, उसकी सेवा करना या संरक्षण का संकल्प लेना धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इसकी पूजा से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है।

केले के पौधे की पूजा केले के पौधे को हिंदू पूजा में शुभ माना जाता है। कई परंपराओं में इसे भगवान विष्णु और बृहस्पति से जोड़ा जाता है। चातुर्मास भगवान विष्णु की आराधना का समय होने के कारण केले के पौधे की पूजा या उसके सामने विष्णु मंत्र का जाप करने की परंपरा है। केले का पौधा समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसकी सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

शमी पौधे का शुभ प्रभाव शमी का पौधा शुभता और विजय का प्रतीक माना जाता है। चातुर्मास में शमी का पौधा लगाना या उसकी देखभाल करना प्रकृति संरक्षण और धार्मिक श्रद्धा दोनों का प्रतीक है। इसकी पूजा या सेवा करने से मन में सकारात्मक भाव जागता है। चातुर्मास में शमी की देखभाल करना पुण्य का कार्य माना जाता है और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाता है।