तुलसी के पौधे का अचानक सुखना देता है अशुभ संकेत, जानें इससे बचाव के लिए क्या करें

तुलसी की अच्छी देखभाल के बावजूद पौधा सूखने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बुध ग्रह के बुरे प्रभाव, पितृ दोष या वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े अशुभ संकेत और उन्हें दूर करने के उपाय।

हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप और घर की रक्षक माना जाता है। तुलसी का पौधा ना केवल पवित्र है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। लेकिन कई बार अच्छी देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है या उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह केवल पौधे की समस्या नहीं, बल्कि घर में आने वाली परेशानियों का अशुभ संकेत हो सकता है। तुलसी के सूखने से जुड़े संकेतों को समझकर समय रहते बचाव किया जा सकता है।

तुलसी सूखना क्यों माना जाता है अशुभ संकेत? तुलसी का पौधा बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। यदि तुलसी अचानक सूखने लगे, तो यह बुध ग्रह के कमजोर या पीड़ित होने का संकेत हो सकता है। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, शिक्षा और संचार का कारक है। जब यह प्रभावित होता है, तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। साथ ही, कई बार पितृ दोष या वास्तु दोष के कारण भी तुलसी सूख जाती है। ज्योतिष में इसे घर में आने वाली आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य कष्ट या पारिवारिक कलह का पूर्व संकेत माना जाता है।

पितृ दोष और तुलसी का संबंध अगर घर में बार-बार तुलसी का पौधा सूख रहा हो, तो यह पितृ दोष का प्रकोप हो सकता है। पितृ दोष के कारण परिवार में अनबन, झगड़े, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ता है। तुलसी का सूखना इस दोष का स्पष्ट संकेत है। जब पितर नाराज होते हैं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और तुलसी जैसे पवित्र पौधे प्रभावित होते हैं। ऐसे में तुरंत पितृ दोष निवारण के उपाय करने चाहिए।

तुलसी को छत पर रखने की गलती तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, छत पर तुलसी रखने से बुध ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे व्यापार में हानि, बुद्धि संबंधी समस्या और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। तुलसी को हमेशा घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या मुख्य द्वार के पास साफ जगह पर रखें। छत पर रखने से पौधा सूखने की संभावना बढ़ जाती है।

तुलसी के पत्ते झड़ना भी खराब संकेत अगर नया तुलसी का पौधा लगाने के कुछ दिनों में ही पत्ते सूखकर झड़ने लगें, तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह पितृ दोष या बुध ग्रह के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। पत्तों का झड़ना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत देता है। ऐसे में तुलसी को हटाकर नया पौधा लगाएं और पितृ दोष निवारण के उपाय करें।

तुलसी सूखने से बचाव के प्रभावी उपाय तुलसी के सूखने से बचने और घर की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करें:

रोजाना सुबह-शाम तुलसी के पौधे को गंगाजल से सींचें और उसके पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी को ईशान कोण में रखें और कभी भी छत या दक्षिण दिशा में ना रखें। पितृ दोष निवारण के लिए हर अमावस्या को पितरों को तर्पण दें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। तुलसी के पौधे के पास 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और तुलसी को चने की दाल का भोग लगाएं।

तुलसी की देखभाल के महत्वपूर्ण नियम तुलसी को हमेशा साफ जगह पर रखें। उसे छूने से पहले हाथ धोएं। तुलसी को कभी भी काटें या तोड़ें नहीं। यदि पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटा दें और नया पौधा लगाएं। नियमित देखभाल, गंगाजल और दीपक से तुलसी स्वस्थ रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

तुलसी का पौधा घर की लक्ष्मी है। यदि इसे सही देखभाल और श्रद्धा से रखा जाए, तो यह न सिर्फ घर की नेगेटिविटी दूर करता है बल्कि सुख-समृद्धि और शांति भी बढ़ाता है। तुलसी सूखने जैसे संकेतों को गंभीरता से लें और समय रहते उपाय करें।