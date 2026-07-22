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तुलसी में जल चढ़ाते वक्त क्या बोलना चाहिए? पढ़ें ये 2 मंत्र

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय दो मंत्रों का जाप करने घर में बरकत और खुशियां आती हैं। जानें जल चढ़ाने का सही समय और नियम।

तुलसी में जल चढ़ाते वक्त क्या बोलना चाहिए? पढ़ें ये 2 मंत्र

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित रूप से पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और ये भगवान विष्णु को भी सबसे प्रिय है। इसी वजह से विष्णु पूजा में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल किया जाता है। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बरकत आती है। वहीं इससे घर की नकारात्मकता भी खत्म होती है। नियम के अनुसार अगर तुलसी में जल चढ़ाते वक्त सही मंत्र का जाप किया जाए को इसका महत्व और असर काफी बढ़ जाता है। जानिए तुलसी पर जल चढ़ाते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा का सही तरीका क्या है। साथ ही जानें तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

तुलसी पर जल चढ़ाते वक्त बोलें ये मंत्र

धार्मिक मान्यता है कि जब भी तुलसी को जल चढ़ाया जाए तो उस दौरान इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीचे पढ़ें ये मंत्र और उसका मतलब-

महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी।

आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।

इस मंत्र का सिंपल सा मतलब है कि हे मां तुलसी आप हर तरह के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं और सभी दुख, रोग और परेशानियों का नाश करती है। आपको मेरा बार-बार प्रणाम। अगर ये मंत्र याद करना या बोलना कठिन लगे तो इसकी जगह पर एक छोटा सा मंत्र भी बोला जा सकता है। कोशिश करें कि जल अर्पित करते वक्त ये मंत्र तीन बार बोला जाए। नीचे देखें ये दूसरा मंत्र-

ॐ श्री तुलस्यै नमः।

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इस समय करें तुलसी को जल अर्पित

तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे सही समय सुबह का माना जाता है। सूर्योदय के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें औरइसके बाद पूरी श्रद्धा भावना के साथ तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपका मन शांत रखें। जिस भी मंत्र का जाप करना हो आप पूरी श्रद्धा के साथ करें।

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जल चढ़ाने का सही तरीका और दिशा

नियम के अनुसार तुलसी को जल तांबे के लोटे से चढ़ाना ही शुभ होता है। इस दौरान आपका चेहरा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जल अर्पित करते ही तुलसी मां को रोली और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद दीया जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें।

इन गलतियों से बचें

1. रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं।

2. बिना स्नान किए तुलसी को ना छुएं।

3. तुलसी में जरूरत से ज्यादा पानी ना डालें।

4. तुलसी के पत्तों को बेवजह ना तोड़ें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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