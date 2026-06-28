Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुलसी की मंजरी के 4 आसान उपाय, आर्थिक तंगी दूर कर घर में ला सकते हैं सुख-समृद्धि

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सनातन धर्म में तुलसी की मंजरी को बेहद पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसके कुछ आसान उपाय आर्थिक तंगी दूर करने, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने, विवाह में आ रही बाधाओं को कम करने और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं। जानें तुलसी की मंजरी से जुड़े 4 प्रमुख उपाय।

तुलसी की मंजरी के 4 आसान उपाय, आर्थिक तंगी दूर कर घर में ला सकते हैं सुख-समृद्धि

Tulsi Ke Upay: सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और रोज सुबह-शाम उसकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसकी नियमित पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी की पत्तियों के साथ-साथ उसकी मंजरी का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ किए गए कुछ आसान उपाय धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग खोल सकते हैं।

तिजोरी में रखें तुलसी की मंजरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या धन टिकता नहीं है तो तुलसी की सूखी मंजरी को लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस उपाय से दरिद्रता दूर होने लगती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती।

शुक्रवार को मां लक्ष्मी को करें अर्पित

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। कहा जाता है कि इससे धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलते हैं और रुके हुए कामों में भी गति आती है। हालांकि पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करनी चाहिए।

विवाह में बाधा आ रही हो तो करें यह उपाय

यदि किसी युवक या युवती के विवाह में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की मंजरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें और मन ही मन शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ यह उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं और अच्छे रिश्तों के योग बनने लगते हैं।

ये भी पढ़ें:96% ब्लड मून कब दिखेगा? जानें अगस्त 2026 के दुर्लभ चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी

घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय

घर में अक्सर तनाव, अशांति या नकारात्मकता महसूस होती हो तो गंगाजल में तुलसी की मंजरी डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है। कई लोग इसे नियमित पूजा का हिस्सा भी बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:पूजा घर में दीया जलाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जानिए दिशा और सही विधि

क्यों खास मानी जाती है तुलसी की मंजरी?

ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में तुलसी की मंजरी को पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी वजह से पूजा-पाठ और कई धार्मिक उपायों में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि इन उपायों का आधार धार्मिक विश्वास हैं और इन्हें श्रद्धा के साथ ही किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और स्नान-दान का समय

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
tulsi puja niyam Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने