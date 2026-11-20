Tulsi Katha: तुलसी का सतीत्व था पति जलंधर की बड़ी शक्ति, श्रीहरि को वृंदा ने दिया था श्राप
तुलसी का विवाह पहले किससे हुआ था और क्या वजह थी कि उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। आइए पढ़ें कथा,
स्कंद पुराण में लिखा है कि तुलसी चन्द्रमा, लक्ष्मी, घोडा, कौस्तुभमणि और धन्वन्तरिरूप भगवान् श्रीहरि ओर दिव्य ओषधियां समुद्र मंथन से निकली तो अजरता ओर अमरता प्रदान करनेवाले उस अमृतकलश को दोनों हाथ में लिए हुए श्रीविष्णु को बहत आनंद हुआ और इससे उनकी आंखों से आंसु निकल गए जिससे अमृत के ऊपर आंसुओं की बूंदे गिनरने से मण्डलाकार तुलसी उत्पन हुई । इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि को सेवा में समर्पित किया ओर भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया । तब से तुलसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णु की अत्यन्त प्रिया हो गईं। भगवान् विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
आपको बता दें कि वृंदा का जन्म कालनेमी नाम दैत्य के घर हुआ था। कन्या वृंदा का विवाह महाराक्षस जालंधर से हुआ। जालंधर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नि वृंदा थी। वृंदा का सतीत्व के कारणही जालंधर देवताओं को हरा रहा था। कहा जाता है कि जलांधर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध कर रहा था। लेकिन पराजित हो गया तो माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत गया। वो भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के पास गया तो मां पार्वती समझ गईं कि ये कोई बहरुपिया है। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारी बात भगवान विष्णु को बताई। जालंधर को देवता मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि पत्नी वृंदा अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थी, उसकी शक्ति के कारण जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर को मारने का एक ही रास्ता था कि उनका सतित्व भंग किया जाए। इसके लिए भगवान विष्णु एक मुनि का रूप धर कर वन में गए, जहां वृंदा अकेली घूम रही थीं।
भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गईं। वृंदा ने मुनि से अपने पति के बारे में पूछा जो कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध के लिए गए थे। बस फिर क्या था, एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ मायावी लाकर श्रीहरि ने वृंदा को दिखाया, इसे देखकर वृंदा मूर्छित हो कर गिर पड़ीं। होश में आईं को भगवान ने दोनों को जोड़ दिया और उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं लगा और वो अपने पति के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
भगवान ने अपनी माया से पुन: जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का ज़रा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। ये सारी बात जब वृंदा को पता चली तो क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद सती हो गईं। जहां वृंदा भस्म हुईं, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, ‘हे वृंदा। तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।, जहां मेरी पूजा होगी, वहीं तुम जरूर होगी, तुम्हारे बिना मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में भी यश मिलेगा। जहां तुम्हारी पूजा होगी, वहां यमराज के पैर तक नहीं रखते हैं। अगर मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल डाला जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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