Tulsi Ji Ki Aarti Lyrics : तुलसी माता की आरती, मैय्या जय तुलसी माता
tulsi ji ki aarti in hindi: कार्तिक मास में तुलसी माता की आरती रोज पढ़नी चाहिए। जय तुलसी माता, मैय्या जय तुलसी माता
कार्तिक मास में रोज तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। वैसे तो माता तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन होता है। इस दिन तुलसी की खास पूजा करनी चाहिए। मां तुलसी को सुहाग की चीजें अर्पित करनीचाहिए। मां तुलसी के लिए विशेष चुनरी लेकर आनी चाहिए। इस तरह हम कार्तिक मास में तुलसी की विशेष पूजा कर सकते हैं और अंत में तुलसी मां की आरती करनी चाहिए। आइए पढ़ें मां तुलसी की आरती
तुलसी माता की आरती (Tulsi Ji Ki Aarti Lyrics)
जय जय तुलसी माता, मैय्या जय तुलसी माता ।
सब जग की सुख दाता, सबकी वर माता।।
मैय्या जय तुलसी माता।।
सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर।
रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता।
मैय्या जय तुलसी माता।।
बटु पुत्री है श्यामा, सूर बल्ली है ग्राम्या।
विष्णुप्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता।
मैय्या जय तुलसी माता।।
हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित।
पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता।
मैय्या जय तुलसी माता।।
लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में।
मानव लोक तुम्हीं से, सुख-संपति पाता।
मैय्या जय तुलसी माता।।
हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता।
हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता।
मैय्या जय तुलसी माता।। जय जय तुलसी माता, मैय्या जय तुलसी माता।
सब जग की सुख दाता, सबकी वर माता॥ - मैय्या जय तुलसी माता।।
तुलसी माता की आरती क्यों करनी चाहिए?
तुलसी माता की आरती से अखंड सुहाग का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही श्रीहरि की कृपा भी मिलती है। श्रीहरि माता तुलसी के पत्ते डाले बिना भोगभी स्वीकार नहीं करते हैं, तो सोचो कि तुलसी माता की पूजा से वो कितने प्रसन्न होंगे।
क्या तुलसी माता की कोई आरती भी है?
हां तुलसी माता की इस आरती के अलावा मां तुलसी की एक और आरती भी है, तुलसी महारानी नमो-नमो, हरि की पटरानी नमो-नमो। इसको भी कार्तिक मास में गाया जाता है।
तुलसी जी की लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं?
हां अगर तुलसी सूख जाए तो इसकी लकड़ी से आप एक ज्योत बनाकर इसका दीपक श्रीहरि को अर्पित कर सकते हैं, इससे भी श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर तुलसी मै्य्या सूख जाएं तो इनकी सूखी लकड़ी केछोटे छोटे 101 टुकड़े करके माता श्रीहरि को समर्पित करने चाहिए। श्रीहरि कहते हैं कि अगर कार्तिक मास में कार्तिक स्नान कर लिए तुलसी का पूजन कर लिया तो आपका जीवन सफल है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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