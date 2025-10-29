तुलसी को किस तिथि पर और किस अवस्था में ना तोड़ें, अगर तोड़ते हैं तो क्या फल मिलता है ?

तुलसी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तो तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी पर दीप जलाना से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान श्रीहरि बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप चाहें कुछ भी अर्पित करो, लेकिन बिना तुलसी के वो अधूरा है। अधिकतर हम लोगों के घर में तुलसी होती हैं, तो इन्हें तोड़ने को लेकर तिथि और अशुद्ध अवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए। तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अगर आप अशुद्ध हैं, तो आपको तुलसी की पूजा से बचना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी को हाथमें लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह नर्क में जाता है। तशास्त्रों में लिखा है कि जो तुलसी के सामने झूठी कसम खाता है, वह कुम्भीपाक नाम के नरक में जाता है और वहां वो बहुत लंबे समय तक रहता है। तुलसी मोक्ष भी देती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जलका एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णुलोक को जाता है।