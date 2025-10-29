Hindustan Hindi News
तुलसी को किस तिथि पर और किस अवस्था में ना तोड़ें, अगर तोड़ते हैं तो क्या फल मिलता है ?

संक्षेप: tulis Puja Niyam:तुलसी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तो तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी पर दीप जलाना से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान श्रीहरि बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 10:47 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
तुलसी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तो तुलसी जी की पूजा करने और तुलसी पर दीप जलाना से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान श्रीहरि बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप चाहें कुछ भी अर्पित करो, लेकिन बिना तुलसी के वो अधूरा है। अधिकतर हम लोगों के घर में तुलसी होती हैं, तो इन्हें तोड़ने को लेकर तिथि और अशुद्ध अवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए। तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अगर आप अशुद्ध हैं, तो आपको तुलसी की पूजा से बचना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी को हाथमें लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह नर्क में जाता है। तशास्त्रों में लिखा है कि जो तुलसी के सामने झूठी कसम खाता है, वह कुम्भीपाक नाम के नरक में जाता है और वहां वो बहुत लंबे समय तक रहता है। तुलसी मोक्ष भी देती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जलका एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णुलोक को जाता है।

तुलसी को कब नहीं तोड़ना चाहिए
तुलसी को कुछ विशेष तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी और सूर्य-संक्रान्ति के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये साफ बात पुराणों में लिखी है। इसके अलावा मध्याह्काल, रात्रि, दोनों संध्याओं के समय भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा अशौच के समय, तेल लगाकर, बिना नहाए-धोए अथवा रात के कपड़े पहने भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि जो मनुष्य तुलसी की पत्तों को इन अवस्थाओं और इन तिथियों पर तोड़ते हैं, वे मानो भगवान्‌ श्रीहरिका मस्तक छेदन करते हैं। इसलिए हमें तुलसी को अशुद्ध अवस्था में और इन तिथियों पर भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए।

