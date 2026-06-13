तुला साप्ताहिक राशिफल:14 जून से 21 जून तुला राशि वालों को सूर्य क्या लाभ देगा, पढ़ें राशिफल
tula Saptahik Rashifal: तुला राशि के लिए इस वीक सूर्य का गोचर का अच्छे योग ला रहे हैं आपको इस वीक पिता से, राजनीति से बड़े लाभ के योग मिल रहे हैं। पढ़ें कैसा रहेगा आपका यह वीक
Tula Saptahik Rashifal 14 june to 19 june : स्वास्थ्य अच्छा है, जीवनसाथी के साथ ड्राई नेस संभव है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छा है। सप्ताह के शुरू में चोट चपेट लग सकती है। व्यापार में चार चांदलगेंगे, भाग्य साथ देगा। कोर्ट कचहरी में विजय होगा। राजनीतिक में बन रही बड़े लाभ की स्थिति है। पिता के साथ आप उद्धार करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए वीक अच्छा है और आपके लिए लाभ के योग लेकर आ रहा है।
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
तुला राशि वालों के लिए लवलाइफ में जीवनसाथी के साथ थोड़ा अलगाव दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत दिख सकती है। बहुत दिनों से अगर आप मन में कुछ दबाएं बैठें हैं तो आज का दिन वो सब बताने के लिए अच्छा है। आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक दूसरे के करीब आने के लिए प्यार में ईमानदारी रखनी होगी। लवलाइफ में सिंगल लोगों का रूझान उन लोगों के लिए बढ़ सकता है जो इमोशनली मिच्योर हैं। आप उनकी तरफ झुक सकते हैं।
तुला साप्ताहिक करियर राशिफल
तुला राशि के लिए करियर को लेकर अच्छा दिन है। आपको इस समय अगर किसी कोर्च केस में परेशानी थी, तो आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा राजनीति से इस वीक आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, पिता के साथ आप मिलकर काफी कुछ करेंगे। सूर्य के मिथुन गोचर के कारण आपके पिता से संबंध अच्छे होगें। ऑफिस में भी आप लोगों में विवादों को शांत करें, लोग आपके शांत स्वभाव के कारण आपसे सलाह लेंगे। आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कि अच्छा है।
तुला साप्ताहिक धन राशिफल
आपका व्यापार अच्छा है, आपके बिजनेस में इस समय चारचांद लग रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। तुला राशि वालों को पैसों के ममाले में थोड़ा सही से सोचना होगा। अपने बजट को देखें कि आपका पैसा किस जगह अधिक खर्च हो रहा और किस जगह कम। आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए? आने वाले समय में पैसों की सेविंग का खास ध्यान रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी चीज को खरीदना है तो सिर्फ इसलिए ना खरीदें कि आपके उसके साथ इमोशंस जुड़े हैं। आर्थिक तौर पर आप फाइनेंस से जुड़ी सिक्योरिटी को लेकर ध्यान देना है, कैसे आप अपने पैसों को सिक्योर कर सकते हैं।
तुला साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर खास ध्यान देना होगा। आपके लिए सप्ताह के शुरू में चोट चपेट लग सकती है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें , जिससे आपको चोट लगे। इसके अलावा हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। आपके लिए समय अच्छा है। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, इससे आप तनाव से दूर रहेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि परिवार के साथ या दोस्तों के साथ रहें। इससे भी आपका मूड अच्छा होगा। पूरे दिन में अच्छे से पानी पिएं और रात को पूरी नींद लें। इससे आप लाभ पा पाएंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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