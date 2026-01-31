आने वाले सप्ताह में बुध और शुक्र का गोचर, तुला राशि पर दिखेगा सबसे गहरा असर

संक्षेप: आने वाला सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक दो प्रभावशाली ग्रह बुध और शुक्र- राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को संवाद, सोच, निर्णय और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है।

आने वाला सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक दो प्रभावशाली ग्रह बुध और शुक्र- राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को संवाद, सोच, निर्णय और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, रिश्ते, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं। ऐसे में जब ये दोनों ग्रह एक ही सप्ताह में सक्रिय होते हैं, तो इसका असर न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक और पेशेवर फैसलों पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। इस बार 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा। ये दोनों ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इसका सबसे अधिक प्रभाव तुला राशि पर पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं, इस गोचर से तुला राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बुध का गोचर: फैसलों और बातचीत में बढ़ेगी तेजी ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 3 तारीख को होने वाला बुध का गोचर लोगों की सोच और संवाद शैली को प्रभावित करेगा। आमतौर पर ऐसे गोचर के दौरान देखा गया है कि लोग- जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। अपनी बात खुलकर रखने की कोशिश करते हैं और करियर और पैसों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा संवेदनशील माना जा रहा है। बुध की सक्रियता जहां एक ओर सोच को तेज करेगी, वहीं दूसरी ओर शब्दों की चूक रिश्तों या कार्यस्थल पर गलतफहमी भी पैदा कर सकती है। ज्योतिषचार्यों का मानना है कि इस दौरान बातचीत में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।

6 तारीख को शुक्र का गोचर: रिश्तों और भावनाओं पर सीधा असर बुध के तुरंत बाद 6 फरवरी को शुक्र का गोचर होना तुला राशि के लिए खास महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को तुला राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि जब भी शुक्र अपनी स्थिति बदलता है, तुला राशि वालों के जीवन में उसका असर गहराई से महसूस किया जाता है।

इस गोचर के दौरान- रिश्तों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

पुरानी यादें या पुराने रिश्ते दोबारा सोच में आ सकते हैं।

उम्मीदें बढ़ने के कारण निराशा भी हो सकती है।

हालांकि ज्योतिषाचार्य साफ तौर पर कहते हैं कि यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें समझने और संभालने का है।

तुला राशि पर क्यों रहेगा सबसे ज्यादा असर? ज्योतिषीय दृष्टि से तुला राशि इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जहां मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता की परीक्षा हो रही है। बुध जहां सोच और तर्क को प्रभावित करेगा, वहीं शुक्र भावनाओं और इच्छाओं को सक्रिय करेगा। ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक, इन दोनों ग्रहों की संयुक्त सक्रियता तुला राशि वालों को असमंजस की स्थिति में डाल सकती है, दिल और दिमाग के बीच टकराव महसूस करा सकती है। यही वजह है कि तुला राशि को इस सप्ताह हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह दी जा रही है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर असर नौकरीपेशा और प्रोफेशनल लोगों के लिए यह सप्ताह निर्णयात्मक हो सकता है।

काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं

सीनियर्स के साथ संवाद में स्पष्टता जरूरी होगी

कोई नया ऑफर या बदलाव का प्रस्ताव उलझन पैदा कर सकता है

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दौरान जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

पैसों और खर्च को लेकर सतर्कता जरूरी।

बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह पैसों से भी जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में- खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी।

शौक, लग्ज़री या रिश्तों पर पैसा खर्च हो सकता है।

निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा।

इस दौरान भावनाओं में आकर आर्थिक निर्णय न लें।

रिश्तों में संतुलन ही सबसे बड़ा उपाय- शुक्र के प्रभाव से तुला राशि वालों की भावनाएं गहरी हो सकती हैं। पार्टनर से उम्मीदें बढ़ेंगी, लेकिन संवाद की कमी तनाव का कारण बन सकती है।

ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय- खुलकर बात करने, शक या गलतफहमी से बचने और धैर्य बनाए रखने के लिए सबसे अहम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर लगातार सोच और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।नींद प्रभावित हो सकती है, बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान खुद को थोड़ा समय देना और डिजिटल ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा।

क्या करें और क्या न करें क्या करें: बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

रिश्तों में साफ संवाद रखें।

बजट पर नियंत्रण रखें।

क्या न करें: गुस्से या भावनाओं में निर्णय न लें।

बेवजह टकराव से बचें।

अफवाहों या शक को बढ़ने न दें।

बुध और शुक्र का यह संयुक्त गोचर तुला राशि वालों के लिए चुनौती और अवसर- दोनों लेकर आ रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह समय आत्ममंथन और संतुलन सीखने का है। अगर धैर्य रखा गया और फैसले सोच-समझकर लिए गए, तो यही गोचर आगे चलकर सकारात्मक बदलाव की नींव भी रख सकता है।