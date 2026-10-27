तुला राशि में वक्री शुक्र रिश्तों पर डालेंगे असर? करवाचौथ से पहले होगा ये बदलाव
Venus Retrograde in Libra 2026 Relationship effects: शुक्र इस समय तुला राशि में वक्री हैं। इसका असर साफ तौर पर रिश्तों पर दिखेगा। जानें क्या सावधानियां बरतनी हैं। साथ ही जानिए करवाचौथ से पहले क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?
Venus Retrograde in Libra Effects on Relationship : शुक्र इस वक्त तुला राशि में वक्री हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सुंदरता और लग्जरी से जोड़ा जाता है। ऐसे में शुक्र की बदलती चाल का असर रिश्तों पर साफ तौर पर पड़ता है। शुक्र अपनी ही तुला राशि में उलटी चाल चल रहे हैं और आगे चलकर कन्या राशि में जाएंगे और 14 नवंबर तक ऐसे ही वक्री रहेंगे। अब जब भी शुक्र अपनी राशि तुला में आते हैं तो इसे रिश्तों से जोड़कर देखते हैं।
शुक्र की उल्टी चाल इस वक्त रिश्तों के लिहाज से बहुत ही अहम है। इस दौरान पुरानी बातें या फिर मुद्दे फिर से वापस आ सकते हैं। साथ ही अभी करवाचौथ पर शुक्र अस्त होंगे। तो चलिए समझते हैं कि इन चीजों का असर रिश्तों पर कैसा होगा। क्या शुक्र का अस्त होना करवाचौथ पर असर डालेगा?
करवाचौथ से पहले क्या होंगे बदलाव?
शुक्र अभी अस्त हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इन दिनों सूर्य, बुध और शुक्र एकदम करीब हैं। शुक्र सूर्य के जितना पास आता है तो वो अस्त होता है और ऐसा दो-तीन महीने के अंतराल पर होता रहता है। शुक्र करवाचौथ से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे। हालांकि इसका कोई भी असर करवाचौथ की पूजा पर नहीं पड़ने वाला है।
वक्री शुक्र रिश्तों पर क्या डालेगा असर?
1. बात की जाए वक्री शुक्र की तो ये पुरानी किसी लड़ाई को फिर से सामने ला सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ है तो वो बात फिर से सामने आ सकती है। ऐसे में हो सकता है कि किसी बात से दिल दुख जाए या फिर मन खराब हो जाए।
2. वक्री शुक्र के चलते ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि हर छोटी चीज जो इतनी जरूरी भी नहीं है उस पर भी आप गलत मतलब निकालने लगें। छोटी बहस बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे समय में खुद से चीजों का आकलन ना करें। खुलकर अपने पार्टनर से बात करें और इसी से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
3. इस दौरान कोई पुराना रिश्ता या अधूरी बात भी सामने आ सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो पुरानी बात या यादों में खोकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करें और हर स्थिति को ध्यान में रखकर सोच-समझकर ही कोई फैसला लें।
4. इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान अगर गुस्सा आता है तो कुछ भी ना बोलें। गुस्से में आकर आप कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में कुछ भी रिएक्शन देने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें।
वक्री शुक्र के ध्यान में रखें ये बातें
1. अगर पार्टनर की कोई बात दिल दुखाती है तो शांत रहें। गुस्सा ना करें। ना ही गुस्से में कोई बात कहें।
2. किसी भी पुरानी बात को बार-बार ना उठाएं। अगर कोई बात पहले सुलझ गई है तो उसे बाद में फिर से ना दोहराएं।
3. अगर मनमुटाव वाली स्थिति है तो रिश्ते को खत्म करने की जल्दबाजी ना करें। थोड़ा समय लेकर हर चीज सोचें।
4. पार्टनर का पक्ष सुनने की कोशिश करें। खुलकर बात करेंगे तो स्थिति उतनी नहीं उलझेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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