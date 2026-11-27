अगले 35 दिन तुला राशि में गोचर करेंगे शुक्र, 3 राशियों को रहना होगा सावधान
Venus Transit in Libra 2026: अगले 35 दिन के लिए शुक्र तुला राशि में रहेंगे। इस दौरान वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है।
बीते 22 नवंबर को ही शुक्र ने तुला राशि में गोचर करना शुरू किया है। 22 तारीख की शाम 5:38 बजे ही शुक्र ने अपनी चाल बदली थी। अब आज से अगले 35 दिन तक शुक्र अपनी इस राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र को धन, प्रेम और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। तुला राशि में जब भी शुक्र जाते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है। जहां इस योग को काफी शुभ माना जाता है वहीं ये हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव से वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि वालों की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल आती रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि इस दौरान इन राशियों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे? साथ में जानें कि इस दौरान कौन से उपाय करने से चीजें थोड़ी आसान हो सकती है?
वृषभ राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर रहेगा?
शुक्र का तुला राशि में जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए शारीरिक परेशानी बढ़ा सकता है। इस दौरान हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वहीं छोटी-मोटी दिक्कत भी हो सकती है। अपने रूटीन का खास ध्यान रखें। साथ ही खाने-पीने में लापरवाही ना करें। अगर कोई चीज ज्यादा परेशान करें तो बिना देरी किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
वृश्चिक राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर रहेगा?
शुक्र की बदली चाल से वृश्चिक राशि वालों का खर्चा बढ़ सकता है जिससे परेशानी बढ़ना तय होगा। इस बीच फालतू के खर्चे सामने आ सकते हैं जिस वजह से बजट ऊपर-नीचे हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में तनाव की स्थिति बन सकती है। बस इस दौरान ध्यान रखें कि छोटी-छोटी बात पर पार्टनर के साथ बहसबाजी ना हो। वहीं पैसों के मामले सोच-समझकर फैसला लें।
मीन राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर रहेगा?
मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर मुश्किलें बढ़ाएगा। इस दौरान चोट वगैरह लग सकती है। किसी व्यक्ति के साथ असहज वाली स्थिति बन सकती है। ऐसे में इस गोचर के दौरान लोगों से बात व्यवहार के समय सावधान रहें।
शुक्र गोचर के दौरान करें उपाय
अगर आप शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें। मां को सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों के बीच सफेद कपड़े और सफेद मिठाई का दान करें। इसी के साथ घर की साफ-सफाई रखें। महिलाओं के साथ बात-व्यवहार सही रखें। साथ ही कोशिश करें कि किसी को कड़े शब्द ना बोलें। माना जाता है कि इससे शुक्र के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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