तुला राशि में शुक्र गोचर, डेढ़ महीने बाद बढ़ेंगी इस 1 राशि की मुश्किलें, नोट करें उपाय
Venus Transit in Libra 2026: 2 सितंबर को तुला राशि में शुक्र गोचर होने जा रहा है। इस दौरान एक को छोड़कर सभी राशियों की जिंदगी में कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। जानें आखिर वो एक कौन सी राशि है जिसे इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पढ़ें कुछ उपाय भी।
ज्योतिषीय लिहाज से सितंबर का महीना बहुत ही खास माना जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही शुक्र ग्रह अपनी ही राशि तुला में गोचर करने वाले हैं। जब भी शुक्र इस राशि में गोचर करते हैं तो पैसों से लेकर रिश्ते में लाभ ही लाभ मिलता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का लाभ लगभग हर एक राशि को मिलने वाला है। 12 में से कुल 11 राशियां इस गोचर का किसी ना किसी तरह से लाभ जरूर उठाएंगी। वहीं मीन राशि को इस दौरान जिंदगी में थोड़ी बहुत उथल पुथल देखने को मिल सकती है। जानिए आखिर इस गोचर से बाकी सभी राशियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाला है? साथ ही जानें कि इस दौरान मीन राशि वालों को किस तरह से सतर्क रहना है?
शुक्र गोचर से होंगे ये लाभ
1. मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
शुक्र के तुला राशि में आते ही पैसों के मामले में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। रुका हुआ धन कहीं से मिल सकता है। वहीं कमाई के कई नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और काम की सराहना भी होगी। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनते दिखेंगे। इस दौरान सुख-सुविधाओं पर खर्चा होगा। बचत और खर्चे का सही बैलेंस भी बना रहेगा।
2. रिश्तों में बढ़ेगा खूब प्यार
तुला राशि में आते ही शुक्र गोचर रिश्तों में अच्छा बदलाव लेकर आएंगे। अगर जीवनसाथी के साथ किसी भी बात लेकर मनमुटाव रहा है तो ये समय हर एक गलतफहमी को दूर करने का होगा। बातचीत से चीजें वापस ट्रैक पर लौटेंगी। दूरियां मिटेंगी। कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आएगा। वहीं सिंगल लोगों को जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। कुछ लोगों की शादी की बात भी चल सकती है। नए रिश्तों के योग बनने की पूरी संभावना होगी।
3. पर्सनैलिटी में आएगा निखार
शुक्र सुंदरता और आकर्षण से भी जुड़े ग्रह माने जाते हैं। इस गोचर के दौरान कॉन्फिडेंस खूब बढ़ेगा। वहीं बातों का प्रभाव भी होता दिखेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तरक्की के पूरे योग बनेंगे और एक नई पहचान भी मिलेगी।
मीन राशि वाले करें ये उपाय
1. काली मां की पूजा करें।
2. काली मां के मंदिर नियमित रूप से जाएं।
3. इत्र या फिर सुगंधित द्रव्य का दान करें।
4. मंदिर में दही का दान करना भी लाभकारी होगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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