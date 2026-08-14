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तुला राशि में शुक्र गोचर, 2 सितंबर से 66 दिन चौतरफा लाभ पाएंगी ये 7 राशियां

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Venus Transit in Libra 2026: अगले महीने तुला राशि में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 7 राशियों को मिलने वाला है। जानें वो 7 राशियां कौन सी हैं?

Venus Transit
शुक्र गोचर 2026

सितंबर के महीने में शुक्र अपनी ही राशि तुला में गोचर करने वाले हैं। बीते 1 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 2 सितंबर के दिन दोपहर में लगभग 1 बजकर 51 मिनट पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। इस बदलाव का लाभ कुल 7 राशियों को मिलने वाला है। ऐसे में इन राशियों को 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक सुख-शांति नसीब होगी। इसी के साथ नौकरी और बिजनेस में खूब लाभ मिलेगा। इसके अलावा रिश्तों के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर नजर आएगी। जानें आखिर शुक्र राशि परिवर्तन का लाभ किन 7 राशियों को किस तरह से मिलने वाला है?

शुक्र गोचर से 66 दिन लाभ पाएंगी ये 7 राशियां

मेष राशि

शुक्र जैसे ही तुला राशि में जाएंगे तो इसका पॉजिटिव असर मेष राशि वालों की जिंदगी पर देखने को मिलेगा। रिश्ते और नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। चीजें पहले से बेहतर होती नजर आएंगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कहीं और काम करने का मौका मिले। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी खूब फायदा होने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा होगा। वहीं पैसों से जुड़ी जो रुकावटें आती रही हैं उसमें भी सुधार होता नजर आएगा।

कर्क राशि

शुक्र गोचर का लाभ चंद्रमा की कर्क राशि को भी मिलने वाला है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में बॉस काम की तारीफ कर सकते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। घर-परिवार में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पैसों के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी।

कन्या राशि

शुक्र गोचर का लाभ कन्या राशि वालों को भी मिलने वाला है। 2 सितंबर से पैसों के मामले में कन्या राशि वालों को पॉजिटिव बदलाव होता दिखाई देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए इनकम का नया सोर्स भी मिलने की संभावना है। कुछ लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं। ऐसे में नई जिम्मेदारियां भी मिलती नजर आ रही हैं। प्यार के मामले में भी बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पार्टनर संग रिश्ता और भी मजबूत होगा।

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तुला राशि

इसी राशि में शुक्र गोचर हो रहा है तो ऐसे में तुला राशि वालों के लिए 2 सितंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर्सनैलिटी में पहले से ज्यादा निखार आने वाला है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। पैसों से जुड़े जो काम अटके हुए थे अब उसमें रफ्तार दिखेगी।

कुंभ राशि

शनि की कुभ राशि को भी शुक्र गोचर का लाभ मिलने वाला है। इस राशि को आर्थिक मामलों में अच्छा बदलाव दिखेगा। अगर नौकरी में अभी तक दिक्कत महसूस हो रही है तो 2 सितंबर से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग किसी नए वेंचर पर पैसा लगा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं सुख-सुविधाओं पर खूब खर्चा होता नजर आएगा।गो

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मकर राशि

शुक्र गोचर का अच्छा असर मकर राशि वालों पर भी नजर आएगा। 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक मकर राशि वालो राहत की सांस ले पाएंगे। करियर में आगे बढ़ने के पूरे चांस मिलेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट में फायदा मिलेगा। धीरे-धीरे सारे काम बनते नजर आएंगे। किसी नई चीज को खरीदने में खर्चा होगा। पैसों की स्थिति का सही बैलेंस बनेगा।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर पैसों और रिश्तों के मामले में शुभ माना जा रहा है। कमाई बढ़ाने के नए रास्ते मिलते नजर आएंगे। वहीं पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। अगर पैसों को लेकर अब तक तनाव है तो ये स्थिति अब सुधरती नजर आ रही है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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