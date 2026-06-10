तुला राशिफल 10 जून 2026:तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Libra Horoscope today:तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको आर्थिक लाइफ में अच्छी स्थिति मिलेगी। हेल्थ को लेकर छोटी-मोटी दिक्कत है।पढ़ें ज्योतिष नरेद्र उपाध्याय से अपना राशिफल
Aaj Ka tula Rashifal 10 june 2026: तुला राशि के लिए आज का दिन हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत लेकर आ रहा है। लवलाइफ में थोड़ा दूरी का अहसास हो सकता है। आप दोनों में रिलेशनशिप को लेक समस्याएं आ सकती हैं। पैसों को लेकर टेंशन अभी तो नहीं है, पैसा आपके पास आ रहा है। लेकिन खर्च ज्यादा करेंगे तो कोई लाभ नहीं है।
तुला लव राशिफल
प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। लवलाइफ में बहुत अच्छा नहीं होगा, आप किसी बात से नाराज हो सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से जिसके कारण आप दोनों थोड़ी खटास आ सकती है। आपके लिए कई लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। कुछ लोगों का ब्रैकअप भी हो सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपके लिए नई परेशानी खड़ी हो जाए। आपका लाइफ पार्टनर परिवार में भी एक्टिव है, जहां वे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दिखा रहे हैं।
तुला करियर राशिफल
तुला राशि वालों की व्यापारिक स्थिति अच्छी है, निवेश की स्थिति आपकी अच्छी है। पैसा आपको मिलेगा, कैश फ्लो भी अच्छा है। ऐसी जगह से भी पैसा आ रहा है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। नए-नए व्यवसाय से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती रहेगी जो आपको आगे भी लाभ कराएगी। इसलिए अपने बिजनेस पर खास ध्यान दें। आपके लिए समय उत्तम है। खर्च पर हाथ थोड़ा टाइट करके चलेंगे तो आपके लिए आगे की चीजें आसान होंगी।
तुला करियर राशिफल
तुला राशि वालों के लिए नौकरी भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम को अच्छे से करने के लिए आपको सभी चीजों को एडजस्ट करना होगा। कुछ महिलाओं को नौकरी में सपोर्ट मिल सकता है, कुछ के नीचे के कर्मचारी आपको छुट्टी को लेकर परेशान करेंगे, इसलिए किसी इमोशनल बहकावे में ना आएं।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि का स्वास्थ्य ओवरऑल तो अच्छा चल रहा है लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां आपको परेशान करेंगी और बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे स्वास्थ्य को लेकर । मनासिक तौर पर परेशान तो होंगे, साथ ही फिजिकली भी शरीर टूटा-टूटा लगेगा। आपके लिए हेल्थ को लेकर फिटनेस रुटीन सही करना जरूरी है, तभी पुरानी चीजों से आपको लाभ होगा। कान में सभी मिनरल्स और पौष्टिक आहार लें। संतुलित खाना खाएं। बाहर का खाना खाने से बचें। इस समय तुला राशि वालों की संतान को भी हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय