तुला हेल्थ राशिफल 2026: 2026 में कैसी रहेगी तुला राशि वालों की सेहत?

Libra Health horoscope 2026: 2026 में तुला राशि के जातकों की सेहत मिला-जुला रहेगा। इस साल आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अनुशासन और नियमित दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। शनि पूरे साल आपके छठे भाव में स्थित रहेगें, जो आपको परेशानी और सेहत की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। 21 मई तक गुरु आपके नवम भाव में रहेगा, जिससे मानसिक सकारात्मकता और भावनात्मक संतुलन मिलेगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को सहारा देगा। जबकि 21 मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यदि आराम में कमी रहेगी, तो शारीरिक थकान बढ़ सकती है। काम और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने से स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। चलिए जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

जनवरी से मार्च 2026

नए साल की शुरुआत में रोजान आदतों को स्थिर करने की जरूरत है। शनि के छठे भाव में होने से अनियमित नींद, गलत बैठने की मुद्रा या भोजन छोड़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वहीं, बृहस्पति मानसिक रूप से सकारात्मक बनाए रखेगा, जिससे आप अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित रहेंगे। इस समय आपको निश्चित समय पर भोजन, हल्का व्यायाम करने की जरूरत है। साथ ही पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है। छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वो कभी भी उभर सकती हैं।

अप्रैल से जून 2026

अप्रैल में स्वास्थ्य के प्रति डिस्प्लिन बनाए रखने की जरूरत रहेगा। 21 मई के बाद कार्यदबाव बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश करेगा। अधिक वर्कलोड या भी जिम्मेदारियां मिलने से अत्यधिक थकान और तनाव जैसी समस्या पैदा कर सकती है। काम के समय में हल्की स्ट्रेचिंग और छोटे ब्रेक लें, यह शरीर पर दबाव कम करेंगे।

जुलाई से सितंबर 2026

यह अवधि निरंतरता की परीक्षा लेगी। शनि नियमित दिनचर्या अपनाने पर सहनशक्ति और स्थिर ऊर्जा प्रदान करेगा। यदि भोजन या शारीरिक गतिविधि अनियमित हुई, तो पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है या मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में रोजाना हल्की सैर करें। वहीं, सीमित कार्यभार और संतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।

अक्टूबर से दिसंबर 2026

साल के अंत में शरीर की जरूरतों को लेकर आपकी समझ बेहतर होगी। यदि पूरे साल नियमित आदतों का पालन किया गया है, तो ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। मौसमी समस्याओं से बचाव के लिए सामान्य सावधानी बरतनी होगी। सुझाव यह है कि साल के अंत में काम के दबाव के कारण अधिक मेहनत करने से बचें।

2026 के लिए खास टिप्स

- पूरे साल अनुशासन और नियमित दैनिक दिनचर्या बनाए रखें।

- छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें।

- काम के दबाव के साथ पर्याप्त नींद और नियमित भोजन लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)