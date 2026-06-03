आज का तुला राशिफल :3 जून को तुला राशि के लिए ज्योतिष की क्या है राय, पढ़ें अपना तुला राशिफल
लग्न और चंद्र राशि दो राशियां होती हैं। यहां चंद्र राशि के हिसाब से आप अपना तुला राशिफल पढ़ सकते हैं। इसके साथ ज्योतिष की राय भी जानें
Aaj ka tula Rashi ka rashifal:तुला राशि वालों आज बातचीत में रूखापन ना लाएं। आपको अपनी बातचीत में विनम्रता रखनी होगी। अपने सही इंफोर्मेशन आज कहीं से मिल सकी है। जो आपके बहुत काम आएगी। आपकी बिजनेस का तालमेल सही रहेगा। किसी अच्छे डिस्कशन से आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। आपको प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव रहना है, इससे ही आप बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर पाएंगे और ग्रोथ पाएंगे।
तुला लव राशिफल
तुला राशि वालों की लवलाइफ आज बहुत अच्छी नहीं है। आपका रिश्ता इस समय खराब हो सकता है। अगर आप एक दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे तो आपसी जुड़ाव कम होगा। आप दोनों में आपसी जुड़ाव बना रहना जरूरी है। रहेगी। आज ऐसी भी हो सकता है, कि आपका लवर के साथ किसी बात पर बहस हो जाए और ब्रैकअप तक बात पहुंट जाएं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। आपको लाइफ पार्टनर के हर सपने को पूरा करना है, उसे पर्सनल स्पेस भी देना है।
तुला मनी राशिफल
तुला राशि के लिए आज किसी ऐसे धन के योग बन रहे हैं, जो आपका किसी के पास बहुत दिनों से उधार है, आज वो आपके पैसे चुकाने आ सकता है। इससे आपके पास जो पैसों की कमी थी, वो भी बेहतर होगी। आज आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे और धन को लेकर जो दिक्कतें थी कम होंगीं। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा तृतीय भाव में है, इसे अच्छा कहा जाता है यह आपकी आर्थिक स्थिति को और भी अच्छा कर रहा है।
तुला करियर राशिफल
करियर में तुला राशि वालों की प्रोफेशन लाइफ अच्छी रेहगी। । आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है।जो लोग नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए समय उत्तम है। आपकी नौकरी नहीं है तो आज किसी नौकरी का कॉल आ सकती है। धन भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि में स्वग्रही होकर सातवें भाव में बैठा है। जो धन की अच्छी स्थिति और निवेश को अच्छी स्थिति दे रहा है। आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, इसके लिए आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो काम आएगी।
तुला हेल्थ राशिफल
आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। लग्नेश नवम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को ठीक रखने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आपका पराक्रम बढ़ रहा है।हालांकि, आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए खास ध्यान दें। आपके लिए समय अच्छा कहा जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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