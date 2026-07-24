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आज का तुला राशिफल 25 जुलाई: मन रहेगा बैचेन लेकिन बुध करेंगे सपोर्ट, पैसों के मामले में रखें 3 बातों का ध्यान

By Anita Baranwal
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Libra Horoscope today 25 July 2026: 25 जुलाई के दिन तुला राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि करियर में बुध पूरी तरह से सपोर्ट करते दिखेंगे। 

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तुला राशिफल 25 जुलाई

Libra Horoscope, तुला राशि आज का राशिफल 25 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों के एहसास के साथ हो सकती है। काम छोटे हों या बड़े, उन्हें हल्के में लेने का मन नहीं करेगा। इसी वजह से मन थोड़ा बेचैन भी रह सकता है। फिर भी अच्छी बात यह है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। परिवार और पैसों से जुड़े मुद्दों पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। किसी जरूरी खर्च, बचत या घर की जरूरत को लेकर साफ निर्णय लेने की सोच बन सकती है।

छोटे भाई या बहन की बात, सलाह या साथ आपको हिम्मत दे सकता है। जो काम कुछ दिनों से अटका था, उसमें आगे बढ़ने का मन बनेगा। बोलचाल में नरमी रखेंगे तो आधा तनाव खुद ही कम हो जाएगा। सूर्य और गुरु के असर से कामकाजी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, इसलिए मन यह चाहेगा कि आपकी मेहनत दिखे भी। किसी बात का तुरंत नतीजा न मिले तो निराश न हों। लगातार प्रयास का असर शाम तक साफ दिखाई दे सकता है।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत रहेगी। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ सामान्य तालमेल बना रह सकता है, लेकिन आपकी व्यस्तता या मन का तनाव बीच में दूरी जैसा एहसास दे सकता है। ऐसे में सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। परिवार के बीच आपकी भूमिका समझदारी वाली रहेगी। किसी नाराज सदस्य को आप अपने शांत रवैये से मना सकते हैं। अगर प्रेम संबंध में हैं, तो बहुत बड़े वादे करने के बजाय छोटे लेकिन सच्चे इशारे ज्यादा असर करेंगे। बच्चों को लेकर चिंता कम और संतोष ज्यादा महसूस हो सकता है। उनकी प्रगति या व्यवहार आपको खुशी देगा।

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तुला करियर राशिफल

ऑफिस, मीटिंग, रिपोर्ट, डेडलाइन या रोजमर्रा के काम में गंभीरता बनी रहेगी। आपकी छवि जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बन सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत वाकई करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें किसी वरिष्ठ की अपेक्षा पूरी करने का दबाव महसूस हो सकता है। घबराने के बजाय काम को हिस्सों में बांटें। छात्रों के लिए यह दिन ध्यान और अनुशासन मांगता है। पढ़ाई में मन लगाने के बाद परिणाम बेहतर दिखेंगे। प्रतियोगी माहौल में धैर्य जरूरी है। बुध का हल्का सहयोग सीखने और समझाने दोनों में मदद करेगा, इसलिए सवाल पूछने या मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। जो लोग नई योजना बना रहे हैं, वे पहले तैयारी पूरी करें, फिर कदम बढ़ाएं।

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तुला फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में मेहनत के बदले कमाई का संकेत है, लेकिन बिना सोचे कोई शॉर्टकट लेने से बचना बेहतर रहेगा। जितना परिश्रम करेंगे, उतना भरोसेमंद फायदा दिखेगा। परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। साथ ही बचत की सोच भी मजबूत रहेगी। अगर किसी भुगतान, बिल या किस्त का मामला है, तो उसे टालने के बजाय समय पर निपटाना अच्छा रहेगा। लाभ के मौके हैं, पर वे नियमित प्रयास से जुड़ेंगे। अचानक बड़ा फायदा सोचकर कदम न उठाएं।

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तुला हेल्थ राशिफल

तनाव, बेचैनी और मानसिक थकान आज शरीर से ज्यादा मन को प्रभावित कर सकती है। काम का दबाव बढ़े तो बीच-बीच में छोटा विराम लें। पानी कम न करें। भोजन समय पर लें। देर तक एक ही बात सोचते रहने से थकावट और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या शांत संगीत से राहत मिलेगी। नींद का समय बिगड़ने न दें।

आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, लेकिन हर काम के बीच थोड़ा ठहराव और साफ सोच जरूर रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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