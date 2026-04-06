Mangalwar Ke Upay: मंगलवार को हनुमान जी की ऐसे करें पूजा, इन चीजों का भोग लगाने से पूरे होंगे अटके काम

मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष होता है। हनुमान जी की पूजा न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति देती है, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान भी करती है। अगर आप भी अपने जीवन में रुकावटें महसूस कर रहे हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करने से चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं।

मंगलवार का दिन हनुमान जी की भक्ति के लिए सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से संकट दूर होते हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं और मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए मंगलवार को उनकी सच्ची भक्ति से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। सही विधि से पूजा करने और प्रिय भोग लगाने से अटके काम गति पकड़ते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

मंगलवार को हनुमान पूजा का महत्व हनुमान जी को मंगलवार का दिन बहुत प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह से जुड़े दोष, जैसे क्रोध, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक बाधाएं भी कम होती हैं। पूजा से पहले स्नान कर लाल या नारंगी वस्त्र पहनें। पूजा घर को साफ करें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा शुरू करने से पहले 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जप करें। इससे मन एकाग्र होता है और पूजा का फल बढ़ता है।

पूजा की सरल और प्रभावी विधि मंगलवार को पूजा दोपहर या शाम के समय करना उत्तम रहता है। हनुमान जी को लाल चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं। तुलसी के पत्ते और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर समय हो तो संकट मोचन हनुमान अष्टक या राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ें। पूजा के अंत में आरती करें। पूजा समाप्त करने के बाद प्रसाद बांटें। नियमित मंगलवार पूजा से भक्तों के अटके काम जल्दी पूरे होते हैं और शत्रु भय भी दूर होता है।

हनुमान जी को लगाएं ये प्रिय भोग हनुमान जी को मीठा और सात्विक भोग बहुत प्रिय है। मंगलवार को इन चीजों का भोग लगाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है:

बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू: ये हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग है। इससे कार्यों में सफलता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

गुड़ और चना: गुड़-चना का भोग लगाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और मंगल दोष शांत होता है।

केला: केले का भोग लगाने से साहस और बल बढ़ता है।

पान: बिना चूने और तंबाकू वाला मीठा पान अर्पित करें। इससे मनोकामना पूरी होती है।

नारियल: साबुत नारियल पर सिंदूर लगाकर और मौली बांधकर चढ़ाएं। इससे संकटों का नाश होता है।

इन भोगों को लगाते समय ‘ॐ हनुमते नमः’ मंत्र का जप करें। भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें।

मंगलवार पूजा से मिलने वाले विशेष लाभ मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ होते हैं। अटके हुए काम पूरे होते हैं, नौकरी या व्यापार में तरक्की मिलती है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यह पूजा मंगल दोष, साढ़ेसाती और स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाती है। भक्तों को साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग नियमित मंगलवार व्रत रखकर पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में स्थिरता और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बातें पूजा में पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भाग लें। मांसाहार और शराब से दूर रहें। महिलाएं मंगलवार को पूजा में लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनें। हनुमान जी को कभी नारियल तोड़कर ना चढ़ाएं, हमेशा साबुत चढ़ाएं। पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर दर्शन करें, अन्यथा घर पर ही पूजा करें। नियमितता बनाए रखने से हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है।

मंगलवार को हनुमान जी की सच्ची भक्ति से अटके काम पूरे होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन सात्विक भोग लगाकर और चालीसा का पाठ करके बजरंगबली की कृपा प्राप्त करें। उनकी भक्ति से हर संकट दूर होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।