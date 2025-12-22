मंगलवार को ऐसे करेंगे पूजा तो प्रसन्न होंगे बजरंगबली, जानिए एकदम आसान विधि
हनुमान जी संकटमोचन हैं और बीमारी, कर्ज, मुकदमा या किसी भी परेशानी में इनकी कृपा शीघ्र मिलती है। मंगलवार को सच्चे मन से पूजा करने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से हर संकट दूर होता है, शत्रु बाधा नष्ट होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी संकटमोचन हैं और बीमारी, कर्ज, मुकदमा या किसी भी परेशानी में इनकी कृपा शीघ्र मिलती है। मंगलवार को सच्चे मन से पूजा करने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा विधि बहुत आसान है। आइए जानते हैं सरल और प्रभावी पूजा विधि।
पूजा का सही समय और तैयारी
मंगलवार को हनुमान जी की पूजा सुबह सूर्योदय के बाद या शाम प्रदोष काल (सूर्यास्त के आसपास) में करें। सुबह की पूजा से शक्ति मिलती है और शाम की पूजा से संकट दूर होते हैं। पूजा से पहले स्नान कर लाल या नारंगी कपड़े पहनें - हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। पूजा स्थान को साफ रखें और मन में श्रद्धा रखें। अगर व्रत रख रहे हैं, तो फलाहार करें।
पूजा में क्या चढ़ाएं?
हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, लाल चंदन और चोला चढ़ाएं। सिंदूर में राम नाम लिखकर चढ़ाना विशेष शुभ है। बेसन के लड्डू, गुड़-चने, केले या पान का भोग लगाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाना ना भूलें - यह हनुमान जी को बेहद प्रिय है। दूर्वा या तुलसी की माला चढ़ा सकते हैं। अगर मंदिर जा रहे हैं, तो वहां सिंदूर और चोला चढ़ाएं। भोग लगाते समय 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र बोलें। ये सामग्री चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और संकट दूर करते हैं।
मंत्र जाप और पाठ
पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें - कम से कम एक, तीन या 11 बार। अगर समय कम है, तो बजरंग बाण या हनुमान अष्टक पढ़ें। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से ॐ हं हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पाठ करते समय मन एकाग्र रखें और हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें। अंत में हनुमान जी की आरती करें। अगर संभव हो, तो सुंदरकांड का पाठ करें - यह सबसे शक्तिशाली है। मंत्र जाप से हनुमान जी की कृपा मिलती है और हर बाधा दूर होती है।
पूजा के नियम और सावधानियां
पूजा में कुछ नियमों का पालन जरूरी है:
- लाल या नारंगी कपड़े पहनें, काला ना पहनें।
- सात्विक भोजन लें - नॉन-वेज, शराब, लहसुन-प्याज ना लें।
- क्रोध या झूठ से दूर रहें।
- पूजा में जल्दबाजी ना करें, श्रद्धा से करें।
- प्रसाद जरूरतमंदों में भी बांटें।
मंगलवार को इस आसान विधि से पूजा करने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नियमित पूजा से जीवन के हर संकट से रक्षा मिलती है और सफलता के द्वार खुलते हैं।