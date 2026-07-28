मंगलवार की शाम हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले जान लें ये 3 नियम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा!
मंगलवार की शाम हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले ये 3 जरूरी नियम जान लें, वरना पूजा अधूरी रह जाएगी। सही विधि, कथा और सावधानियां जानकर हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। सिंदूर चोला चढ़ाने का पूरा तरीका यहां पढ़ें।
कलियुग में हनुमान जी को सबसे अधिक पूजनीय देवता माना जाता है। वे शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। मंगलवार का दिन उनकी उपासना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मंगल के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। लेकिन कई भक्त बिना सही नियम जाने चोला चढ़ा देते हैं, जिससे पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए मंगलवार की शाम चोला चढ़ाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें।
हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है
हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की क्रिया को चोला चढ़ाना कहा जाता है। लाल या नारंगी रंग का सिंदूर शक्ति, तेज और अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बुरी शक्तियां दूर होती हैं और मन में साहस बढ़ता है। नियमित रूप से चोला चढ़ाने से संकट दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह भक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका माना जाता है।
चोला चढ़ाने की पौराणिक कथा
रामायण काल की एक प्रसिद्ध कथा है कि हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्रीराम की आयु बढ़ती है तो मैं पूरा शरीर सिंदूर से सजा लूंगा। तभी से सिंदूर हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। हनुमानाष्टक में भी लाल देह का वर्णन आता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सरलता और पूर्ण समर्पण होना चाहिए।
मंगलवार को चोला चढ़ाने का महत्व
मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इस दिन चोला चढ़ाने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। स्वास्थ्य, धन और सुरक्षा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शाम के समय पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है क्योंकि उस समय भक्त का मन शांत और एकाग्र रहता है। मंगलवार की शाम को चोला चढ़ाने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं।
चोला चढ़ाने से पहले के 3 महत्वपूर्ण नियम
पहला नियम यह है कि चोला चढ़ाने से पहले हनुमान जी की मूर्ति का गंगाजल से अभिषेक जरूर करें। बिना अभिषेक के चोला अधूरा माना जाता है। दूसरा नियम यह है कि सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर ही लगाएं। सूखा सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि सबसे पहले चरणों में सिंदूर लगाएं और फिर ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर पर चोला चढ़ाएं। इन तीन नियमों का पालन ना करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है।
चोला चढ़ाने की सही विधि
मंगलवार की शाम मंदिर जाकर या घर पर हनुमान जी की प्रतिमा साफ करें। गंगाजल से अभिषेक करने के बाद चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। इसके बाद चांदी का वर्क, जनेऊ और साफ वस्त्र अर्पित करें। इक्कीस पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला पहनाएं। भोग के रूप में गुड़, चना, मिठाई, पान और सुपारी चढ़ाएं। धूप-दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करें।
पूजा के बाद क्या ध्यान रखें
चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना बताएं। घर आकर सात्विक भोजन करें और दिन भर सकारात्मक रहें। झूठ, क्रोध और गलत कामों से बचें। नियमित रूप से मंगलवार को यह पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और सुरक्षा बनी रहती है।
हनुमान जी की पूजा में नियम और श्रद्धा दोनों जरूरी हैं। मंगलवार की शाम इन बातों का ध्यान रखकर चोला चढ़ाएं तो पूजा पूर्ण फल देगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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