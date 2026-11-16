त्रिरात्र तुलसी व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत में नारियल के पानी से श्रीहरि को देते हैं अर्घ्य
त्रिरात्र तुलसी व्रत कार्तिक के महीने में रखा जाता है। इस व्रत में क्या होता है, पद्मपुराण में इस व्रत का जिक्र किया गया है। आइए जानें इस व्रत के बारे में
तुलसी त्रिरात्र व्रत के बारे में क्या आप जानते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल नवमी के दिन त्रिरात्र तुलसी व्रत किया जाता है। इसे तीन रातों के लिए ग्रहण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीहरि के लिए जो यह व्रत करता है, उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। व्रत की शुरुआत आंवला नवमी से होती है। इस व्रत के नियम कार्तिक शुकृपक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी को नियम ग्रहण करें। पृथ्वी पर सोएं और इन्द्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के लिए सबसे पहले स्नान और दान कर शुद्ध होकर मन को संयम में रखें। इस व्रत में प्रतिदिन रातको नियमपूर्वक तुलसीवनके समीप शयन करें।
किन चीजों से अर्घ्य देना चाहिए
इस व्रत में तीन दिन अलग अलग चीजों से अर्घ्य दिया जाता है। भगवान विष्णु को तीनों दिनों अर्ध्य भी देना चाहिए। सबसे पहले दिन नवमी को नारियल के जल से का अर्घ्य देना उत्तम है। इसके बाद दशमी तिथि को धर्म, काम और अर्थ-तीनोंकी सिद्धि के लिए बिजोरिका से अर्घ्य अर्पण करना उचित है और एकादशी कों अनार से अर्ध्य देना चाहिए, इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। बांस के पात्र में सप्तधान्य रखकर उसमें सात फल रखें। फिर तुलसीदल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को ढक दें।
किस दिन से किस दिन तक चलता है व्रत
इस साल 18 नवंबर यानी नवमी तिथि से शुरू होगा और फिर 19 नवंबर, 20नवंबर में यह व्रत पूरा होताहै। इस व्रत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तुलसी का वृक्ष रखकर शालिग्राम को रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भगवान से प्रार्थना की जाती है। इस दिन भगवान को वस्त्र का दान करें, इस तरह व्रत रखने और दान करने से आपका बचाव हो जाता है। इसके बाद भगवान नारायणको जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान को नेवैद्य का भोग लगाया जाता है।
इस व्रत में क्या करें?
व्रत में पहले संकल्प लें। इसके बाद निर्मल जल में स्नान करके विधिपूर्वक देवताओं ओर पितरों का तर्पण करें। इस ब्रतमें पूजा के लिए लक्ष्मी और श्रीविष्णु की प्रतिमा बनवाएं तथा उनके लिए वस्त्र भी तैयार करा लें। ब्रत के शुरू में नवग्रह-शान्ति कराएं उसके बाद चरु पका कर उसके द्वारा श्रीविष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करे।
द्वादशीके दिन देवदेवेश्वर भगवान् की जा करके विधिके अनुसार कलश-स्थापन करें। कलश शुद्ध हो ओर फूटा-टूटा न हो। कलशके ऊपर एक पात्र रखे ओर उसके भीतर लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको विराजमान करें। फिर बैदिक और पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए तुलसीवक्ष के मूल में भगवत्मतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जलसे सींचे। इसके बाद किसी ब्राह्मणको भोजन कराएं और कलश और प्रतिमा का भी दान करें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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