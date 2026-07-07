त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भारी बारिश के कारण कपाट बंद, यहां त्रिरूप में भगवान शिव करते हैं वास
Trimbakeshwar temple closed: नासिक जिले में हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी मंदिर और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।
Trimbakeshwar temple closed: महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर इलाके में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में 300 मिमी तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की चेतावनी के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा शक्तिपीठों में से एक सप्तश्रृंगी मंदिर में भी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। किसी के द्वारा मंदिर में शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई है।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी:
महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, गौतम ऋषि की कठोर तपस्या करने पर भगवान शिव ने उनकी विनती स्वीकार करते हुए गोदावरी नदी को पृथ्वी पर उतारा था। यहीं एक त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं।
दुनिया का एक मात्र स्थान जहां है त्रिदेवों का वास:
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रमुख बात यह है कि दुनिया का एक मात्र स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजित हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग में तीन छोटे मुख(छेद) हैं, जिन्हें त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है।
दर्शन करने से पूरी होती है मनोकामना:
त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां दर्शन करने भर से भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्यक्ति को जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहां पितृ दोष और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं।
गौतम ऋषि ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित कुशावर्त कुंड में पवित्र स्नान किया था। इसे गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक उद्गम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महर्षि गौतम ने गोदावरी नदी के प्रवाह को रोकने और उसके वेग के स्थिर करने के लिए 'कुश' यानी एक प्रकार की घास का प्रयोग किया था। तभी से इस जगह को ‘कुशावर्त’ कहा जाने लगा था।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान