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22 जून से इन 4 राशियों की रहेगी मौज, कर्क राशि में 3 बड़े ग्रहों का बनेगा अद्भुत संयोग

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Trigrahi Yog June 2026 Lucky Zodiac signs: कर्क राशि में तीन बड़े ग्रहों का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। यह तीनों ग्रह मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे, जिसका कई राशियों पर अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा।

22 जून से इन 4 राशियों की रहेगी मौज, कर्क राशि में 3 बड़े ग्रहों का बनेगा अद्भुत संयोग

Trigrahi Yog in Kark Rashi Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित समय में अपनी राशि में परिवर्तन करता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई शुभ योग बनते हैं, जिनमें से एक त्रिग्रही योग भी शामिल है। इस समय गुरु और शुक्र कर्क राशि के गोचर में हैं। 22 जून 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध भी कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध के कर्क राशि में आने से त्रिग्रही योग का अद्भुत संयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में त्रिग्रही योग अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस योग का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए बुध, गुरु और शुक्र की युति विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। जानें बुध, गुरु और शुक्र का कर्क राशि में संयोग किन राशियों को दिलाएगा सफलता और धन।

कर्क राशि में त्रिग्रही योग का महत्व:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक राशि में तीन प्रमुख ग्रह साथ होते हैं, तब त्रिग्रही योग का निर्माण होता है। कर्क राशि में यह संयोग भाग्य, धन, बुद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है।

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गुरु, शुक्र और बुध का संयोग इन राशियों के लिए लाभकारी

1. मिथुन राशि-

मिथुन राशि को त्रिग्रही योग के प्रभाव से कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा, जिससे स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। करियर में तरक्की नए अवसर मिलेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। यात्राएं फलीभूत होंगी।

2. कर्क राशि-

कर्क राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे। पराक्रम रंग लाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन लाभ के नए अवसर बनेंगे।

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3. कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए करियर और वित्त में मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ आपको करियर में मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी योग्यता और क्षमता साबित कर पाएंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल है। जिन कार्यों को लंबे समय से टालते आ रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

4. मकर राशि-

मकर राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी साबित हो सकता है। इस समय आपको व्यवसाय में विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी अच्छी डील या सौदे में साइन कर सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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