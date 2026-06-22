कर्क राशि में 3 बड़े ग्रह, 22 जून से इन 3 राशियों का बदलेगा समय और भाग्य
Trigrahi Yog 22 June 2026 Kark Rashi mein: कर्क राशि में त्रिग्रही योग का अद्भुत संयोग बना है। तीन बड़े ग्रह एक साथ आने से कई राशियों को शुभ फल प्राप्त होंगे, जबकि कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जानें त्रिग्रही योग किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।
Trigrahi Yog 22 June 2026 Lucky Zodiac Signs Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में बुध, गुरु और शुक्र की युति अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। जब यह तीनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो एक विशेष सरस्वती योग का संयोग बनाते हैं। यह योग बुद्धि, विद्या और आर्थिक लाभ का प्रतीक माना जाता है। कर्क राशि में गुरु और शुक्र पहले से विराजमान थे और 22 जून 2026 को बुध भी कर्क राशि में आ रहे हैं। इस तरह से कर्क राशि में बुध, गुरु और शुक्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। जब तीन ग्रह एक साथ किसी राशि में आते हैं, तो त्रिग्रही योग का संयोग बनता है। बुध, गुरु और शुक्र की कर्क राशि में युति कई राशियों के करियर, धन और पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव ला सकती है। जानें कर्क राशि में बनने वाला त्रिग्रही योग किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
1. मेष राशि-
मेष राशि के लिए त्रिग्रही योग चतुर्थ भाव में बनेगा। चतुर्थ भाव माता और घरेलू सुख का क्षेत्र माना जाता है। शुक्र, बुध और गुरु के संयोग से आपके जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। परिवार में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
2. कर्क राशि-
शुक्र, बुध और गुरु आपकी राशि में ही विराजमान हैं। इस वजह त्रिग्रही योग का सबसे ज्यादा लाभ कर्क राशि को प्राप्त होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। धन की स्थिति पहले से सुधरती नजर आएगी। व्यापारिक तरक्की मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह त्रिग्रही योग वरदान समान साबित हो सकता है। इस समय आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। धन संबंधी योजनाएं पूर्ण हो सकती हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने से करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है।
4. कुंभ राशि-
त्रिग्रही योग के प्रभाव से आपको रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। लंबे समय से चली आ रहीं धन संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बुद्धि के बल पर आप अच्छे फैसले लेने में सफल रहेंगे।
बुध, गुरु और शुक्र कृपा पाने के लिए उपाय-
1. गुरु उपाय- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गाय को चने की दाल खिलाना उत्तम माना जाता है। घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।
2. शुक्र के लिए उपाय- जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करनी चाहिए।
3. बुध के लिए उपाय- बुध कृपा पाने के लिए बुधवार को गाय को हरी घास या चारा खिलाना चाहिए। मंदिर या जरूरतमंद को मूंग की दाल का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान