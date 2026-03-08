मीन राशि में सूर्य-शनि-शुक्र का त्रिग्रही योग, इन 3 राशियों के लिए बन सकते हैं धन लाभ के योग
मार्च 2026 में एक खास संयोग बनने जा रहा है, जब मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनेगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं शनि देव पहले से ही इस राशि में स्थित हैं। अब 15 मार्च को सूर्य देव भी मीन राशि में गोचर करेंगे।
वैदिक ज्योतिष में जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। इस तरह के ग्रह संयोग को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका असर कई राशियों के जीवन पर दिखाई देता है। मार्च 2026 में भी ऐसा ही एक खास संयोग बनने जा रहा है, जब मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनेगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं शनि देव पहले से ही इस राशि में स्थित हैं। अब 15 मार्च को सूर्य देव भी मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही मीन राशि में तीन ग्रहों का मिलन होगा और त्रिग्रही योग बन जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग कई राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। हालांकि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-
वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। शुक्र इस राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और इस योग में उनकी मौजूदगी आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकती है। करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की की संभावना बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बेहतर विकल्प मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल बना रह सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए यह योग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का रास्ता खोल सकती हैं। इसके अलावा आय के नए स्रोत बनने के भी योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस दौरान भाग्य का भी साथ मिलने की संभावना है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। यदि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। करियर में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं और नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय पहले की तुलना में बेहतर रह सकता है।
क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार- ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब किसी राशि में कई ग्रह एक साथ आते हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है। हालांकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए ग्रहों के प्रभाव भी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार बदल सकते हैं। ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। कुल मिलाकर मीन राशि में बनने वाला यह त्रिग्रही योग कुछ राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
