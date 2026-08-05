17 अगस्त तक त्रिग्रही योग रहेगा, किन राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा समय
Trigrahi yog 2026 and horoscope in hindi: इस साल त्रिग्रही योग 5 अगस्त से 17 अगस्त से बन रहा है। इस योग में तीन ग्रह एक ही राशि में होंगे। इनमें बुध, सूर्य और गुरु तीनों ही कर्क राशि में हैं। आइए जानें इससे किन राशियों को होंगे लाभ
Trigrahi yog 2026 and horoscope in hindi: इस साल त्रिग्रही योग 5 अगस्त से 17 अगस्त से बन रहा है। इस योग में तीन ग्रह एक ही राशि में होंगे। इनमें बुध, सूर्य और गुरु तीनों ही कर्क राशि में हैं। अगस्त के महीने में 5 तारीख को बुध ग्रह का गोचर कर्क राशि में होगा और त्रिग्रही योग बनेगा। त्रिग्रही योग का मतलब है कि गुरु, सूर्य और बुध एक ही राशि में होंगे। आपको बता दें कि बुध अभी कर्क राशि में आए हैं. इसी राशि में पहले से कर्क थे और सूर्य भी शामिल होंगे। इन तीनों ग्रहों के कारण कर्क राशि समेत कई राशियों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। कई राशियों को लाभ होगा। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। आइए जानें इन राशियों के बारे में
17 अगस्त तक ही क्यों चलेगा त्रिग्रही योग
आपको बता दें कि त्रिग्रही योग 17 अगस्त तक ही चलेगा। क्योंकि तीन ग्रह में एक ग्रह सूर्य का गोचर होगा। सूर्य का गोचर 17 अगस्त को सिंह राशि में होगा। जहां पहले केतु हैं। जब सूर्य इस राशि से निकल जाएगा तो कर्क राशि में दो ग्रह बचेंगें, पहला गुरु और दूसरा बुध। इन दोनों ग्रहों का योग अभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सूर्य का गोचर सिंह राशि में होने से तीन ग्रहों का योग खत्म हो जाएगा।
मिथुन राशि के लोगों को लाभ
मिथुन राशि के लोगों को तीनों ग्रहों के कारण इनकम में लाभ हो सकता है। भाग्यवश आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है, जिसके कारण आप लाभ पा सकते हैं। करियर में भी आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम रहेगा। 5 अगस्त के बाद से आपके लिए संतान और वैवाहिक जीवन में भी कई अच्छी परिस्थितियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके लिए समय उत्तम है।
कन्या राशि के लिए भाग्य का साथ
कन्या राशि के लिए यह योग लाभ देने वाला है। आपके लिए इनकम के ऐसे सोर्स बन सकते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। आपके लिए चीजें पहले से अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए 5 से 17 तारीख तक भाग्य का साथ मिलने के भी योग बन रहे हैं।
वृश्चिक का धन आवक बढ़ेगा
वृश्चिक राशि के लिए भी योग अच्छा साबित होगा। 5 से 17 अगस्त तक आपके लिए धन आवक बढ़ेगा। आपको प्लानिंग और निवेश से लाभ मिल सकता है। आपका पैसा कहीं उधार है तो वो भी आपको मिल सकता है। समय आपके लिए उत्तम है। फिजिकल और मेंटली दोनों तरीकों से आप अच्छा महसूस करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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