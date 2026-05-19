Trigrahi yog 2026:मिथुन राशि में त्रिग्रही राजयोग, किन राशियों को मिलेगा लाभ, यहां पढ़ें
अभी मिथुन राशि में शुक्र, गुरु और आज चंद्रमा के आने से तीन ग्रहों का संयोग बन रहा है। क्या है यह राजोग और इससे राशियों पर क्या असर होता है, यहां आप पढ़ेंगे।
गुरु और चंद्रमा का साथ तो पहले ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इनके साथ शुक्र भी आ जाएं तो सोने पर सुहागा है। अभी शुक्र मिथुन राशि में गए हैं, इस राशि में पहले से ही गुरु विराजमान थे, अब चंद्रमा भी इस राशि में आए गए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों ग्रहों के संयोग से मिथुन राशि में त्रिग्रही राजयोग बन रहा है। यह कई राशियों के लिए लाभ देने वाला होता है। आइए जानते हैं, यह कैसे बनता है और कैसे लाभ दिलाता है और किस राशि के लिए भाग्य का साथ लाता है। यहां जानें
क्या है शुक्र, गुरु और चंद्र का त्रिग्रही राजयोग
शुक्र, गुरु और चंद्र के त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ और खास योग माना जाता है। इससे आपको अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चंद्र इमोशंस, मानसिक स्थिति और नेचर की एनर्जी को दिखाता है, वहीं गुरु, बुद्धि, समृद्धि और धर्म का ग्रह माना जाता है। शक्र आपको सौंदर्य, प्यार, लग्जरी और रिलेशनशिप में मदद करते हैं। जब ये तीनों ग्रहों एक साथ एक ही राशि में आ जाते हैं तो आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आकर्षण में और इमोशनल बैलेंस बनाते हैं। इस योग का जिन राशियों पर शुभ प्रबाव होता है, नकी पर्सेनेल्टी मैगेनेटिक हो जाती है। वे इमोशंस और रिलेशनशिप को भी अच्छे से समझते हैं।
शुक्र, गुरु और चंद्र के त्रिग्रही योग का लाभ पाने के लिए क्या करें
इस योग में मां लक्ष्मी की पूजा से अच्छा लाभ मिलता है। आपको इस दौरान गुरु और चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे इमोशनली आप बैलेंस होंगे। शुक्रवार को चावल, सफेद मिठाई, कपड़े, किताबों को दान करना चाहिए। सोमवार का व्रत रकें और गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, इससे आप तीनों ग्रहों के शुभ फल पा सकेंगे।
इन 4 राशियों पर होगा ये खास असर
तुला राशि के लिए भी शुक्र और गुरु का अच्छा असर इस राशि को मिलेगा। आपको सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, परिवार में भी सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। कुंभ राशि के लिए अच्छा योग बनता है, कुंभ राशि पर शनि साढ़ेसाती का आ्खिरी चरण चल रहा है, लेकिन ये तीन ग्रहों की युति बनने से कई राशियों के लिए अच्छे योग हैं। इससे आपके लिए करियर के नए रास्ते खुलेंगे। आपको लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में यह संयोग बन रहा है तो इस राशि के लिए अच्छे लाभ के योग हैं। आपको पर्सनल लाइफ में गुरु अच्छे फल देंगे, वहीं शुक्र भी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। सिंह राशि के लिए समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और समाज में आपको एक सम्मानीय व्यक्ति की नजर से देखा जाएगा।
आसमान में दिखेगा ये नजारा
उन्होंने बताया कि शुक्र, आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, जबकि ग्रहों का राजा बृहस्पति सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है। वर्तमान में शुक्र और बृहस्पति ग्रह को चंद्रमा के साथ मिथुन तारामंडल में देखा जा सकता है। जून के पहले सप्ताह तक दोनों ग्रह और अधिक निकट दिखाई देने लगेंगे। उन्होंने बताया कि इस दृश्य को देखने के लिए सूर्यास्त के बाद पश्चिम से थोड़ी उत्तर दिशा की ओर देखा जा सकता है। इस दौरान शुक्र ग्रह, शाम से रात करीब 9 बजे तक वहीं बृहस्पति, शाम से रात 10 बजे तक दृश्यमान रहेगा। इसके बाद दोनों ग्रह क्षितिज के नीचे चले जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां