त्रिग्रही राजयोग 2026: 11 मई को बनेगा बड़ा संयोग, इन राशियों को होगा धन और करियर में जबरदस्त फायदा
मई का महीना ज्योतिष के हिसाब से खास रहने वाला है। इस दौरान एक खास योग बन रहा है। 11 मई 2026 को सूर्य, बुध और मंगल एक साथ मेष राशि में आ जाएंगे। जब तीन बड़े ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो इसे त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा संयोग अचानक बदलाव और मौके लेकर आता है।
मई का महीना ज्योतिष के हिसाब से खास रहने वाला है। इस दौरान एक खास योग बन रहा है। 11 मई 2026 को सूर्य, बुध और मंगल एक साथ मेष राशि में आ जाएंगे। जब तीन बड़े ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो इसे त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा संयोग अचानक बदलाव और मौके लेकर आता है। इस बार भी यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए यह समय सीधा असर दिखा सकता है- खासतौर पर पैसा, करियर और फैसलों में। साथ ही इस दौरान मंगलादित्य योग और बुधादित्य योग का असर भी साथ-साथ रहेगा, जिससे यह पूरा समय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
आइए जानते हैं, सूर्य, बुध और मंगल के एक साथ आने से किन राशियों को होगा लाभ
मेष राशि- यह योग मेष राशि में ही बन रहा है, इसलिए असर साफ दिख सकता है। काम में तेजी आएगी, जो चीजें अटकी हुई थीं, वे आगे बढ़ सकती हैं। नौकरी और बिजनेस दोनों में मौके बनेंगे। पैसों की स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा और आने-जाने के मौके बन सकते हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय नेटवर्क और कम्युनिकेशन से फायदा दिलाने वाला माना जा रहा है। नए लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे काम के नए रास्ते खुल सकते हैं। करियर में ग्रोथ या प्रमोशन की बात भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होने के संकेत हैं और आत्मविश्वास में भी फर्क दिखेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय मेहनत का रिजल्ट देने वाला लग रहा है। काम का असर सीधे दिखेगा और इनकम बढ़ने के मौके बन सकते हैं। बड़े काम या डील फाइनल होने की स्थिति बन सकती है। बाहर से जुड़े कामों में भी फायदा मिलने के संकेत हैं। हेल्थ में भी थोड़ा सुधार महसूस हो सकता है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए करियर के मामले में यह समय आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नई नौकरी या बेहतर ऑप्शन सामने आ सकते हैं। बिजनेस में ट्रैवल या नए कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें कम होने लगेंगी और रुके काम धीरे-धीरे पूरे होंगे।
धनु राशि- धनु राशि के लिए यह योग थोड़ा भाग्य का साथ देने वाला दिख रहा है। अचानक पैसा मिलने या कोई फायदा होने की संभावना बन सकती है। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। घर का माहौल बेहतर रहेगा और मन थोड़ा शांत महसूस करेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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