अगले 2 दिन संभलकर रहें 3 राशियां, वक्री शुक्र ने मचाया उथल-पुथल
Venus Transit Vakri Shukra Rashifal 2026 : वक्री शुक्र ने इस वक्त कई राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। अगले 2 दिन यानी 14 नवंबर तक शुक्र ऐसे ही टेढ़ी चाल चलते रहेंगे और इस दौरान 3 राशियों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
Vakri Shukra Venus Transit Rashifal for 2 Days : शुक्र बीते 3 अक्टूबर से वक्री अवस्था में हैं। शुक्र उलटी चाल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अगले 2 दिन यानी 14 नवंबर तक ऐसे ही टेढ़ी चाल चलते रहेंगे। वक्री शुक्र जहां कई राशियों को लाभ देंगे तो वहीं कुछ के लिए स्थिति उथल-पुथल हो चुकी है और अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है।
तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आज से अगले 2 दिन तक किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है? पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस दौरान मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों को संभलकर रहना चाहिए। नीचे डिटेल में समझें कि इन राशियों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
मेष राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा रहेगा?
मेष राशि के लिए वक्री शुक कई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शादीशुदा लोग अगले 2 दिन तक रिश्तों के मामले में सतर्क रहें। पार्टनर के साथ बहसबाजी की स्थिति बन सकती है। अगर किसी बात का मुद्दा बने तो पुरानी बातें उसमें बिल्कुल भी ना लेकर आए। वहीं अगर रिश्ते में खटास बढ़ती ही जा रही है तो बातचीत करें और लड़ाई सुलझाने की कोशिश करें। बस हड़बड़ी में किसी भी तरह का फैसला ना लें।
वक्री शुक्र का असर हर एक राशि पर अलग तरीके से पड़ता है। अगले 2 दिन आपकी राशि पर इसका कैसा असर होगा? खुद पंडित जी से पूछें अपने सवाल। कुंडली शेयर कर जानें कि आने वाले 2 दिन आपके लिए कैसे होंगे। यहां क्लिक करके पंडित जी से फ्री चैट करें।
तुला राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा रहेगा?
तुला राशि वालोंं को अगले 2 दिन तक थोड़ा संभलना होगा। वक्री शुक्र की वजह से हो सकता है कि काम में पहले जितना मन ना लगे। मन छोटा ना करें। भागदौड़ भरी लाइफ के बीच अपने लिए थोड़ा सुकून भरा समय जरूर निकालें। इससे मन शांत रहेगा। इस बीच बाहरी खाना कम खाएं। खानपान में किसी भी तरह की लापरवाही करना सही नहीं होगा। अपने रूटीन को ठीक करें और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। अगर शारीरिक रूप से कोई दिक्कत बनी हुई है तो इग्नोर करने की बजाय डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
कुंभ राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा रहेगा?
शुक्र की उलटी चाल कुंभ राशि वालों के लिए अगले 2 दिन में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति ला सकती है। जो काम जल्दी पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है हो सकता है उसमें किसी ना किसी वजह से बाधा आ जाए। पैसों के मामले में सावधानी बरतने से चीजें कंट्रोल में रहने वाली है। इस बीच पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें। हर चीज क्लियर करके ही किसी को उधार दें। वहीं अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले सही से सोच-विचार कर लें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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