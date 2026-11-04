अगले 11 दिन 5 राशियों पर बरसेगा बेहिसाब पैसा, शुक्र देंगे लाभ
Venus Rashifal Vakri Shukra Benefits : शुक्र अभी 11 दिन और वक्री रहने वाले हैं। पंडित जी के अनुसार इस दौरान कुल 5 राशियों पर शुक्र जमकर पैसों की बरसात करने वाले हैं। जानें ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं?
Transit Venus Rashifal Vakri Shukra Rashifal 2026 : शुक्र आज से 11 दिन तक वृषभ राशि और मिथुन राशि समेत कुल 5 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं। शुक्र अभी टेढ़ी चाल चाल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसका मतलब होता है कि अभी शुक्र वक्री अवस्था में हैं। बीते 3 अक्टूबर से शुक्र इसी अवस्था में हैं और अब 14 नवंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार अगले 11 दिन तक शुक्र कुल 5 राशियों पर बेहिसाब पैसों की बारिश करने वाले हैं। यानी इन राशियों की आर्थिक स्थिति इस दौरान मजबूत होती जाएगी। इसके अलावा शुक्र रिश्तों से जुड़ी उलझनों को भी सुलझाएंगे। चलिए जाते हैं कि शुक्र से लाभ पाने वाली सभी राशियां कौन सी हैं और इन्हें 14 नवंबर तक क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं?
5 राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं शुक्र-
वृषभ राशि पर शुक्र की उलटी चाल का असर कैसा रहेगा?
अगले 11 दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अहम साबित होंगे। शुक्र की राशि होने के नाते इस बदलाव का असर वृषभ राशि पर खूब सकारात्मक पड़ने वाला है। पैसे ही नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ी चीजें भी सुलझेंगी। नौकरी कर रहे लोगों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग भी शुक्र की उलटी चाल का सकारात्मक रिजल्ट देखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको पैसे हड़बड़ी में कहीं भी नहीं लगाने हैं। रिस्क लेने से बचना है।
मिथुन राशि पर शुक्र की उलटी चाल का असर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातक शुक्र की एनर्जी के चलते इस दौरान लग्जरी और कम्फर्ट की चीजों पर खूब खर्चा करेंगे। ऑफिस में किसी के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति रही है तो उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करें। काम में सीनियर्स की सराहना मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी खर्चा करने से पहले आप अपना बजट चेक कर लें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आप अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।
कर्क राशि पर शुक्र की उलटी चाल का असर कैसा रहेगा?
चंद्रमा की कर्क राशि वालों को भी शुक्र की उलटी चाल से खूब लाभ मिलने वाला है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में मन भी खुश रहेगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के भी चांस बन सकते हैं। काम में मन लगेगा और खुद की पर्सनैलिटी भी निखरती जाएगी। वहीं रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। अगर कोई दिक्कत चल रही है या पिछली कुछ गलतफहमियां थी तो बातचीत करके उन्हें दूर करें। किसी पुराने प्रोजेक्ट के जरिए बिजनेस से जुड़े लोगों को भी फायदा होने वाला है।
सिंह राशि पर शुक्र की उलटी चाल का असर कैसा रहेगा?
शुक्र की वक्री अवस्था का सकारात्मक असर सूर्य की सिंह राशि पर भी खूब देखने को मिलेगा। आज से लेकर 11 दिन तक इस राशि के जातक करियर में अच्छे साइन देख पाएंगे। काम अच्छा जाएगा। प्रेशर कम होगा। साथ ही ग्रोथ भी होती जाएगी। जिन्हें पिछले कुछ समय से नौकरी बदलनी थी अब उन्हें कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। वहीं पुरानी जॉब में भी अब राहत मिलती दिखेगी। बिजनेस वालों को भी खूब फायदा होने वालेा है। वहीं अपनों के साथ इस बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा।
मकर राशि पर शुक्र की उलटी चाल का असर कैसा रहेगा?
शनि की मकर राशि वालों को भी अगले 11 दिन कई लाभ मिलने वाले हैं। इस बीच नौकरी से जुड़ी कोई ग्रोथ होगी। सारे काम अब धीरे-धीरे बनते जाएंगे। कुल मिलाकर शुक्र मकर राशि वालों की उलझनों को अब दूर करते दिखेंगे। बस इस दौरान बेवजह की चीजों को बार-बार सोचने से बचें और अपना ध्यान सिर्फ अच्छी चीजों पर ही लगाएं। पैसों की स्थिति मजबूत होने से मन खुश रहने वाला है। किसी विदेशी कनेक्शन या काम के जरिए फायदा मिलने के पूरे चांस हैं। कोई पुराना निवेश इस दौरान अच्छा लाभ देगा। बस हड़बड़ी में पैसों से जुड़ा कोई गलत फैसला नहीं लेना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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