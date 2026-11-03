अगले 12 दिन 5 राशियों पर भारी पड़ेगी फिजूलखर्ची, वजह है वक्री शुक्र
Venus Rashifal Vakri Shukra Effects 2026 : शुक्र अभी अगले 12 दिन तक वक्री रहने वाले हैं। इसका असर कुल 5 राशियों पर नकारात्मक रूप से पड़ने वाला है। जानें ये 5 राशियां कौन सी हैं जिन्हें 14 नवंबर तक सतर्क रहना है?
Transit Venus Rashifal Shukra Rashifal 2026 : शुक्र इस वक्त टेढ़ी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुला राशि में हैं और अगले 6 नवंबर को यहां से निकलकर कन्या राशि में पहुंचेंगे। हालांकि टेढ़ी यानी वक्री स्थिति तब तक कंटीन्यू रहेगी। आज से 12 दिन तक यानी 14 नवंबर तक शुक्र ऐसे ही उलटी चाल में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के हिसाब से अगले 12 दिन कुल 5 राशियों पर भारी पड़ सकते हैं। फेस्टिव सीजन के बीच 5 राशियों पर फिजूलखर्ची थोड़ी भारी साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं कि अगले कुछ दिन किन 5 राशियों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है और अपने फालतू खर्चे पर लगाम लगाने की जरूरत है।
इन 5 राशियों पर शुक्र गोचर का नकारात्मक असर-
वृषभ राशि
अगले 12 दिन वृषभ राशि वालों को थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। इस दौरान खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें। बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करें। अगर किसी भी तरह की फिजिकल दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। हेक्टिक शेड्यूल के बीच अपने लिए समय जरूर निकालें। फेस्टिव सीजन के बीच अपने खर्चों का खास रूप से ध्यान रखें। अगर किसी बात की परेशानी है तो अपनों के साथ शेयर करें। ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश करें।
कन्या राशि
वक्री शुक्र का नकारात्मक असर कन्या राशि पर भी पड़ेगा। अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर अचानक से कोई खर्चा सामने आए तो परेशान होने की बजाय उसका हल शांत मन से निकालने की कोशिश करें। पैसों का लेनदेन बचकर ही करें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला लेना आपके लिए सही नहीं होगा। बिजनेस में अगर कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया था उस पर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें।
तुला राशि
तुला राशि वालों पर भी शुक्र की बदलती स्थिति का असर दिखेगा। नौकरी में अपना काम ईमानदारी से करें। मेहनत से ना भागें। अगर रिजल्ट अभी ना मिले तो परेशान ना हो। एक साथ कई काम अपने ऊपर ना लें। इससे चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा और फालतू का प्रेशर क्रिएट होगा। एक-एक करके आराम से सारा काम पूरा करें। नींद अच्छे से लें। बाहर का खाना कम खाएं। ओवरथिंकिंक ना करें इससे स्थिति और उलझती ही जाएगी। अगले 12 दिन अपने खर्चों का ध्यान रखें।
मकर राशि
वक्री शुक्र मकर राशि वालों की भी टेंशन बढ़ाकर चलेंगे। अगले 12 दिन बस संभलकर रहने की जरूरत है। काम का तनाव भी परेशान कर सकता है। वहीं घर-परिवार में माहौल थोड़ा परेशान कर सकता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ें। किसी भी मुद्दे को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। बिजनेस और नौकरी से जुड़े फैसले हड़बड़ी में लेने से बचें। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने से स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में रहने वाली है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों पर भी शुक्र का प्रहार होगा। बस अपना शेड्यूल बनाएं और उसी हिसाब से काम करते जाए। अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक अभी ना हो तो धैर्य बनाकर रखें। अगर कहीं पैसा लगाना है तो उसमें जल्दबाजी ना करके किसी अनुभवी इंसान की मदद जरूर लें। खर्चे सोच-समझकर करने में ही समझदारी होगी। पैसों की स्थिति कुछ दिन थोड़ा परेशान कर सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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