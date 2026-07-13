18 दिन में इन 5 राशियों पर होगी पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा अच्छी न्यूज
Transit Venus Rashifal Shukra Gochar in 2026 : शुक्र के गोचर करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति भी बनी हुई है। पंडित जी से जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
Transit Venus Rashifal Shukra Gochar, शुक्र गोचर राशिफल : शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र, जिसे वीनस के नाम से भी जानते हैं। शुक्र का गोचर हर एक राशि पर अपना प्रभाव डालता ही डालता है। इस समय शुक्र सीधी चाल में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, सिंह राशि में धन के दाता शुक्र का गोचर 1 अगस्त की सुबह तक होगा। शुक्र के गोचर करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति भी बनी हुई है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र के इस सिंह गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-
18 दिन में इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात, शुक्र गोचर सिंह राशि में देगा अच्छी न्यूज
एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र का गोचर सिंह राशि में होने से तुला राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और मीन राशि के जातकों के समय लाभदायक साबित होगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर लाभकारी माना जा रहा है। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है।
मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर शानदार माना जा रहा है। कानूनी मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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