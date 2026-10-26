11 दिन बाद कन्या राशि में शुक्र गोचर, 5 राशियों को होगा खूब फायदा
Venus Transit in Virgo Rashifal 2026 : आज से 11 दिन बाद 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में आएंगे। शुक्र के इस गोचर से कुल 5 राशियों को फायदा होगा। पंडित जी से जानिए ये 5 राशियां कौन सी हैं?
VENUS Transit Shukra Rashifal 2026 : शुक्र इन दिनों तुला राशि में टेढ़ी चाल चल रहे हैं। आज से 11 दिन बाद यानी 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का लाभ वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और धनु राशि वालों को मिलेगा। शुक्र की करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो अभी वक्री अवस्था में हैं।
बीते 3 अक्टूबर से ही शुक्र उलटी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र की इस स्थिति को Mercury Retrograde भी कहा जाता है। इस अवस्था में शुक्र अगले 14 नवंबर तक रहेंगे। बात करें कन्या राशि की तो 6 नवंबर में रात को 12:45 बजे शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे। तो चलिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं कि इस बदलाव का असर लाभ पाने वाली राशियों पर किस तरह से पड़ने वाला है?
शुक्र गोचर से लाभ पाने वाली राशियां की लिस्ट नीचे देखें-
वृषभ राशि को शुक्र गोचर से कैसे लाभ मिलेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कई अच्छे बदलाव लेकर आएगा। प्रेम की स्थिति सुधरेगी। पार्टनर संग रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ेगा। अटके हुए कामों में रफ्तार आएगी। इस दौरान आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पर्सनल के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
मिथुन राशि को शुक्र गोचर से कैसे लाभ मिलेगा?
मिथुन राशि के जातकों के घर खुशहाली आएगी। परिवार के लोगों के बीच सही तालमेल बैठेगा। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स से काम की तारीफ मिलेगी। इस बीच नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। साथ ही बचत की सही आदत पड़ेगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। कुल मिलाकर शुक्र के गोचर से हर चीज सही ट्रैक पर लौटेगी।
सिंह राशि को शुक्र गोचर से कैसे लाभ मिलेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर शुभ होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगर पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत रही है तो उसमें राहत मिलेगी। इस दौरान घर-परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ रहकर मन खुश रहेगा। अगर मनमुटाव जैसी स्थिति कहीं भी बने तो बातचीत से मामला सुलझेगा।
कन्या राशि को शुक्र गोचर से कैसे लाभ मिलेगा?
इसी राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है तो इस राशि के लोगों की जिंदगी में सब कुछ सुलझेगा। 6 नवंबर से भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। इस दौरान पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपकी बातों का असर लोगों पर खूब देखने को मिलेगा। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बना पाना आसान होगा।
धनु राशि को शुक्र गोचर से कैसे लाभ मिलेगा?
11 दिन बाद से धनु राशि की जिंदगी में अच्छे बदलाव जरूर देखने को मिलने वाले हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है जिनसे आगे चलकर लाभ भी मिलेगा। कमाई के नए सोर्स बनेंगे। वहीं किसी पुराने काम के पूरे होने से मन खुश रहने वाला है। नौकरी करने वालों को सही रिजल्ट मिलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दौरान बेफिजूल खर्चा भी रुकेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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