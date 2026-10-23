15 दिन बाद कन्या राशि में आएंगे शुक्र, खुशियों से भरेगी 8 राशियों की झोली
Venus Transit in Kanya Rashi 2026 : आज से 15 दिन बाद शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे। 6 से 22 नवंबर तक शुक्र इसी राशि में रहते हुए कुल 8 राशियों को लाभ देने वाले हैं। पंडित जी से जानें क्या इनमें आपकी राशि शामिल है?
VENUS Transit Shukra Gochar 2026, शुक्र गोचर राशिफल : शुक्र को सबसे शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है। शुक्र आज से 15 दिन बाद कन्या राशि में जाने वाले हैं। 6 नवंबर को तुला राशि से निकलकर शुक्र कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। बुध की इस राशि में शुक्र 17 दिन तक विराजमान रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र के इस गोचर से कुल 8 राशियों को लाभ मिलने वाला है। इस बदलाव से वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा
शुक्र की करेंट स्थिति अभी कैसी है?
बीते 3 अक्टूबर 2026 से शुक्र वक्री अवस्था में हैं और 14 नवंबर तक ऐसे ही उलटी चाल चलते रहेंगे। वहीं इन दिनों शुक्र का गोचर स्वंय की तुला राशि में हो रहा है। 6 नवंबर को रात 12 बजकर 45 मिनट पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 नवंबर तक यहीं रहेंगे।
कन्या राशि में शुक्र गोचर से क्या लाभ मिलता है?
जब भी शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो पैसों के मामले में लोगों की समझ बढ़ती है। लोग पैसों की फिजूलखर्ची को बैलेंस करके अपने बचत पर ध्यान देते हैं। वहीं अपने काम को लोग सही तरीके से करना शुरू करते हैं। शुक्र पैसे, लग्जरी और प्रेम का कारक होता है। वहीं कन्या राशि परफेक्शनिस्ट मानी जाती है। ऐसे में लोग हर एक चीज में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। वहीं रोजमर्रा की आदतें और रूटीन में भी सुधार आएगा।
शुक्र गोचर से लाभ पाएंगी ये 8 राशियां-
वृषभ राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
कन्या राशि में शुक्र का गोचर होते ही वृषभ राशि की सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। लव लाइफ में अच्छे संकेत मिलेंगे। पार्टनर संग रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस बीच रुके हुए काम में रफ्तार आएगी। वहीं पैसों की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है।
मिथुन राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र गोचर से मिथुन राशि वालों को भी खूब फायदा होने वाला है। घर-परिवार में खुशियां आएंगी। आपसी रिश्ते और भी मजबूत होंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम और मेहनत के लिए सराहना मिलेगी। प्रमोशन के योग भी बनेंगे। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। इस दौरान बचत सही तरीके से कर पाना आसान होगा।
कर्क राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
चंद्रमा की कर्क राशि को भी इस गोचर के दौरान राहत मिलेगी। पंडित जी के अनुसार इस राशि को अपने कॉन्टैक्ट के जरिए लाभ मिलेगा। इस दौरान कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। काम से जुड़ी ग्रोथ देखकर मन खुश रहेगा। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। ट्रैवल के योग बनेंगे जिससे फायदा होगा।
सिंह राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
सिंह राशि के लिए शुक्र गोचर अच्छे बदलाव लेकर आएगा। पैसों के मामले में बड़ी राहत मिलेगी। खर्चे और बचत पर सही से ध्यान दे पाएंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। मन खुश रहेगा। आपसी बातचीत से रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा।
कन्या राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र का गोचर कन्या राशि में ही होगा और ऐसे में इस राशि के जातकों को खूब लाभ मिलेगा। अपनी राशि में आकर शुक जातकों की पर्सनैलिटी को निखारेंगे। बात का असर बढ़ेगा। लोग बात मानेंगेष काम पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस दौरान बचत सही तरीके से कर पाएंगे।
वृश्चिक राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र के गोचर से वृश्चिक राशि वालों को भी खूब लाभ मिलेगा। किसी पुराने निवेश का अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इस दौरान पुरानी दिक्कतों को दूर करने का पूरा मौका मिलेगा। खर्चे पर पूरी तरह से कंट्रोल रख पाएंगे। मानसिक तौर पर शांति मिलेगी।
धनु राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
धनु राशि वालों को भी 6 नवंबर के बाद से अच्छे बदलाव दिखने शुरू होंगे। नए लोगों से कनेक्शन लाभ दिलाएगा। इस बीच इनकम के नए सोर्स बनेंगे। कोई पुराना काम पूरा होगा तो मन को सुकून मिलेगा। नौकरी में मेहनत रंग लेकर आएगी। वहीं फालतू के खर्चों पर लगाम लग पाएगा।
मीन राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
इस राशि को शुक्र गोचर से कई फायदे होंगे। रिश्तों में समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत बनेगा। तालमेल पहले से बेहतर होगा। बिजनेस में नए लोगों से संपर्क करना फायदा देगा। दूसरे अगर सलाह दें तो एक बार जरूर सुनें। साथ ही कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर ही लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा शास्त्र