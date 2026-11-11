40 दिन में 3 राशियों की किस्मत लेगी यू-टर्न, तुला राशि में जाएंगे शुक्र
Venus Transit in Libra 2026 Shukra Rashifal : शुक्र कन्या राशि से निकलकर जल्द ही तुला राशि में जाएंगे और इसका लाभ कुल 3 राशियों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। पंडित जी से जानें ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं?
Transit VENUS Rashifal Shukra Ka Rashifal 2026 शुक्र का राशिफल: शनि की तरह ही शुक्र की चाल भी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुआ है। शनि की तरह ही शुक्र भी वक्री हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-संपत्ति और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र आज से 11 दिन बाद तुला राशि में जाएंगे। 22 नवंबर को कन्या राशि से निकलते ही शुक्र तुला राशि में शाम 4:54 बजे से गोचर करना शुरू कर देंगे।
शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में आकर लाभ देते हैं तो सुख-संपत्ति के साथ-साथ रिश्ते और आर्थिक मामलों में मजबूती देते हैं। तुला खुद शुक्र ही राशि है और ऐसे में ये गोचर कई मायनों में खास माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से 3 राशियों की किस्मत यू-टर्न मारेगी। जानिए ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं?
तुला राशि में आते ही शुक्र 3 राशियों को देंगे लाभ ही लाभ-
सिंह राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर होगा?
पंडित जी के अनुसार शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में अच्छे मौके दिलवाएगा। वहीं कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। साथ ही सिंह राशि के जातक इस गोचर के दौरान काफी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। ऑफिस में सीनियर्स पूरा सहयोग देने वाले हैं। वहीं मान-सम्मान भी खूब बढ़ने वाला है। घर के सदस्यों के साथ रिश्ते पहले से मजबूत होने वाले हैं। इस गोचर के दौरान कोई यात्रा हो सकती है।
वृश्चिक राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर होगा?
तुला राशि में शुक्र का आना वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में राहत दे जाएगा। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। इस बीच पुराना कहीं फंसा हुआ पैसा अब मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है जिससे करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। लग्जरी चीजों पर खर्चा होने की संभावना बनेगी। वहीं रिश्ते भी इस बीच मजबूत होते जाएंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताने का मौका मिलेगा।
कर्क राशि पर शुक्र गोचर का कैसा असर होगा?
शुक्र के इस गोचर से चंद्रमा की कर्क राशि को भी खूब लाभ मिलने वाला है। घर-परिवार में माहौल खुशी वाला होगा। घर या फिर वाहन की खरीद पर विचार कर सकते हैं। अपनों के साथ क्वालिटी वक्त बिताएंगे। परिवार के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। खासकर मां के साथ रिश्ते में और भी मिठास आएगी। नौकरीपेशा लोगों को काम के लिए तारीफ मिल सकती है। कुल मिलाकर धीरे-धीरे सब कुछ अलाइन होता जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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