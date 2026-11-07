अगले 16 दिन डगमगाएगी 3 राशियों की हालत, शुक्र गोचर है वजह
Venus Transit in Virgo Negative Effects : शुक्र ने बीते दिन ही कन्या राशि में प्रवेश किया है और इससे 3 राशियों की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जानें ये 3 राशियां कौन सी हैं?
Transit VENUS Rashifal Shukra Gochar 2026 Alert: बीते 6 नवंबर को ही शुक्र ने कन्या राशि में एंट्री ली है। आज से अगले 16 दिन तक शुक्र बुध की इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र जब भी नक्षत्र या फिर राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर 12 राशियों पर पड़ता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था में होते हैं और ऐसे में कुछ राशियों के लिए ये बदलाव मुश्किल ला सकता है। कुल मिलाकर 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें 22 नवंबर तक थोड़ा संभलकर रहना होगा।
पंडित जी के हिसाब से शुक्र का कन्या राशि में होना पूरी तरह से अशुभ नहीं है। दरअसल कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र को मित्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। शुक्र भले कन्या राशि में नीच अवस्था में हो लेकिन कुछ राशियों के लिए ये बदलाव बहुत ही शुभ होगा। फिलहाल तो जानते हैं कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन्हें शुक्र गोचर से सतर्क रहने की जरूरत है।
शुक्र गोचर से इन 3 राशियों को नुकसान-
मेष राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा होगा?
पंडित जी के अनुसार मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर मुश्किलें ही बढ़ाएगा। अगले कुछ दिन में दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। ऐसे में छोटी-छोटी बातों का बड़ा मुद्दा ना बनने दें। बहसबाजी संभहै। अगर पहले से ही रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे में गुस्से पर कंट्रोल रखें। कोई ऐसी बात ना कहें जिसका बाद में पछतावा हो। खुद को शांत रखकर मामले को संभालने की कोशिश करें।
तुला राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा होगा?
तुला राशि वालों पर शुक्र का ये गोचर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं लेकर आ सकता है। अगले कुछ दिन हेल्थ के मामले में कमजोर साबित होंगे। हो सकता है कि थकान ज्यादा लगे या फिर दिन भर आलस जैसा फील हो। ऐसे में अगले 16 दिन अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर खाना लें। जरूरत लगने पर आराम करें। रूटीन को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ें।
कुंभ राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा होगा?
पंडित जी के हिसाब से शुक्र का ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौती भरा होगा। इस राशि के जातक अगले 16 दिन तक अपनी जिंदगी में कई तरह के उतार-चढ़ाव देख सकते हैं। जो काम आसानी से हो सकता है उसमें भी बाधा आ सकती है। इस दौरान पैसों के मामले में किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। साथ ही पैसों के लेनदेन में भी सावधानी बरतनी होगी। इस बीच कोई बड़ा निवेश भी ना करें। छोटी-छोटी चीजें आपकी टेंशन बढ़ा सकती हैं ऐसे में अगले 16 दिन तक धैर्य बनाकर रखें।
इन राशियों को शुक्र गोचर से होगा फायदा
पंडित जी के अनुसार शुक्र गोचर से वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों को अच्छे संकेत मिलेंगे। इन सभी राशियों को अगले 16 दिन तक शुक्र की एनर्जी से खूब लाभ मिलने वाला है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो इन्हें नाक, कान और गले से जुड़ी दिक्कत हो सकती है बाकी इनके लिए गोचर ठीक-ठाक ही रहने वाला है। कुल मिलाकर कन्या राशि में शुक्र का गोचर होना हर किसी पर अलग-अलग असर देगा। अगले 16 दिन बस अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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