शुक्र, राहु की चाल का कमाल, 25 नवंबर तक इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

संक्षेप: Transit Venus Rashifal Rahu Horoscope 2025 : मायावी ग्रह राहु और शुक्र की चाल से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। राहु और धन के दाता शुक्र की चाल से बना राजयोग कुछ राशियों के जातकों को मालामाल बना सकता है। 

Wed, 12 Nov 2025 02:23 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Venus Rashifal Rahu: इस साल राहु शनि की कुंभ राशि और शुक्र तुला राशि में विराजमान हैं, जिनके प्रभाव से अद्भुत संयोग बन रहा है। राहु और शुक्र की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करती है। राहु और शुक्र की चाल से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। नवपंचम राजयोग का निर्माण होने से सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र तुला राशि में 25 नवंबर तक विराजमान रहेंगे और तब तक नवपंचम राजयोग भी बना रहेगा। राहु और शुक्र की चाल कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकती है। आइए जानते हैं शुक्र और राहु की चाल किन राशियों के भाग्योदय का कारण बन सकती है।

धनु राशि

राहु और शुक्र की चाल धनु राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। आपका भाग्य चमक सकता है। दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यापार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आने के बावजूद धन का आगमन होगा। नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

तुला राशि

राहु और शुक्र की चाल से तुला राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। ऐसी जगह से धन का आगमन होगा, जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परिवार की खुशियों में वृद्धि होगी। सुख व शांति का माहौल बना रहेगा। संतान का भरपूर साथ मिलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ज्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए राहु और शुक्र की चाल शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की शुभ स्थिति के प्रभाव से नौकरी करने वालों को बोनस मिल सकता है। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी संभव है। घर में समृद्धि बनी रहेगी। सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहीं, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
