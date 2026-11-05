कल से 17 दिन 5 राशियों का खूब बढ़ेगा बैंक बैलेंस, शुक्र गोचर से होगा लाभ
Venus Transit in Virgo Tomorrow 2026 : कन्या राशि में कल यानी 6 नवंबर से शुक्र का गोचर शुरू होगा। पंडित जी के अनुसार इस बदलाव से कुल 5 राशियों को लाभ मिलेगा।
Venus Transit in Virgo Shukra Gochar 2026 : शुक्र को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सबसे अहम ग्रहों में से एक माना जाता है। ये प्रेम, धन और सुख-संपत्ति का कारक माना जाता है। शुक्र का हर छोटा-बड़ा गोचर 12 राशियों पर गहरा असर डालता है। शुक्र अभी तुला राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कल यानी 6 नवंबर को धनतेरस के खास मौके पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 17 दिन यहीं रहने वाले हैं।
कन्या राशि का संबंध बुध ग्रह से है और इस गोचर से कुल 5 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लाभ पाने वाली राशियों को शुक्र के साथ-साथ बुध की एनर्जी से भी लाभ मिलेगी। बुध बिजनेस में लाभ देते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारते हैं । तो चलिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं कि आखिर ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं?
6 नवंबर से शुक्र गोचर खोलेगे 5 राशियों के भाग्य का ताला-
वृषभ राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र के इस गोचर से वृषभ राशि वालों को खूब फायदा होगा। लव लाइफ में आने वाली हर उलझन अब धीरे-धीरे दूर होती जाएगी। पार्टनर के साथ अगर मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी तो अब रिश्ता मजबूत ही होगा। चीजें काफी हद तक सुलझती नजर आएंगी। अटके हुए काम अब धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे। पैसों की स्थिति मजबूत होने से मन में राहत होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब अच्छा होगा।
सिंह राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
सिंह राशि वालों को कल से अगले 17 दिन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। धन लाभ होने के चांस है। ऐसे में कल से आर्थिक स्थिति काफी हद तक संभलती नजर आएगी। पैसों की स्थिति मजबूत होने से मन खुश रहेगा। बातचीत से कई लोगों का भरोसा भी जीत पाएंगे। वहीं फालतू की फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगा। सही जगह ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
कन्या राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है तो ऐसे में इस राथि को 6 नवंबर से लाभ ही लाभ मिलेगा। करियर में कोई अच्छा मौका मिलेगा जिसका लंबे समय से इंतजार रहा है। अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलने वाला है। इसी के साथ पर्सनैलिटी में भी खूब निखार आएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी पुरानी डील से अब अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है।
वृश्चिक राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
शुक्र गोचर से वृश्चिक राशि वालों को भी राहत मिलने वाली है। अगर कुछ समय पहले कहीं पैसा लगाया था तो अब उसका लाभ जरूर मिलेगा। रुके हुए काम भी पूरे होंगे। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कल से इस राशि के जातक अपने खर्चे और बचत में सही तरह से बैलेंस कर पाएंगे। हर काम में मन लगेगा और करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा।
धनु राशि पर शुक्र गोचर का असर कैसा होगा?
कल यानी 6 नवंबर से अगले 17 दिन धनु राशि को भी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नए लोगों से संपर्क होगा और इससे आगे चलकर फायदा भी मिलेगा। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे तो मन में राहत होगी। कोई अटका हुआ काम अब पूरा होगा। इस दौरान बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के निखरने से रिश्ते भी सही होते जाएंगे। नौकरीपेशा लोगों का प्रेशर भी काफी हद तक कम होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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