6 दिन बाद 4 राशियों पर पैसों की बरसात, शुक्र गोचर से खूब बढ़ेगा बैंक बैलेंस
Transit VENUS Horoscope : शुक्र आज से 6 दिन बाद अपनी चाल बदलेंगे। तुला राशि से निकलकर शुक्र कन्या राशि में जाएंगे। इस बदलाव से कुल 4 राशियों को फायदा होने वाला है।
Venus Transit in Virgo Shukra Gochar 2026 : शुक्र की बदलती चाल का असर मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियों पर पड़ता है। शुक्र अभी तुला राशि में हैं और आज से 6 दिन बाद कन्या राशि में जाएंगे। 6 नवंबर को शुक्र का गोचर बुध की इस राशि में होगा। इस राशि में शुक्र 17 दिन तक रहने वाले हैं। शुक्र ने बीते 3 अक्टूबर से उलटी चाल चलना शुरू किया है और अभी 14 नवंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। कन्या राशि में शुक्र के आने से 4 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र गोचर से 4 राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं?
पंडित जी के अनुसार इस बदलाव से लोगों की समझ पैसों में खूब बढ़ती है। वहीं लोग फिजूलखर्ची को समझकर बचत की ओर ध्यान देते हैं। शुक्र पैसों से लेकर रिश्तों की स्थिति को भी ठीक करते हैं। इस गोचर से लोग अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे।
कन्या राशि में शुक्र गोचर होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ-
सिंह राशि
कन्या राशि में जैसे ही शुक्र का गोचर शुरू होगा सिंह राशि के जातकों को इसका सकारात्मक असर जरूर दिखेगा। जिंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे। इस दौरान धन लाभ की स्थिति बन सकती है और पैसों की स्थिति मजबूत होते ही राहत मिलेगी। इस गोचर के चलते बचत सही तरीके से कर पाना आसान होगा। मन इस तरह बदलेगा कि फिजूलखर्ची नहीं होगी। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर बीते दिनों किसी के साथ मनमुटाव रहा है तो समय देखकर सही बातचीत से चीजें सही होने की पूरी गुंजाइश है।
कन्या राशि
शुक्र कन्या राशि में ही आने वाले हैं तो इस गोचर से इन्हें खूब लाभ होगा। इस दौरान करियर में कोई अच्छा मौका मिल सकता है। अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं इस दौरान पर्सनैलिटी भी खूब निखरकर सामने आएगी। कम्युनिकेशन स्किल निखरकर सामने आएगी। बिजनेस में कुछ पुराने संपर्क आगे चलकर अच्छा फायदा दिलवा सकते हैं। पैसों की स्थिति मन मुताबिक सही होती जाएगी।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को शुक्र के इस गोचर से अच्छे बदलाव दिखेंगे। अगर बीते कुछ समय पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका फायदा अब होगा। ऐसे में रुके हुए काम भी पूरे होते जाएंगे। ऐसे में पुरानी मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होती जाएगी। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बन पाएगा। वहीं मन शांत रहेगा और हर काम में मन भी लगेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों को आने वाले कुछ ही दिन में अपने हालात बदलते नजर आएंगे। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जोकि फायदेमंद भी साबित होगी। इनकम के नए रास्ते खुलने के आसार हैं। किसी अटके काम के पूरे होने से मन खुश होगा। नौकरी में राहत मिलेगी। प्रेशर काम होगा। बेफिजूल के खर्चे रुकेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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