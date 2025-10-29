Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Transit Venus Rashifal Guru Horoscope Jupiter time for these zodiacs will begin on 3 November 2025
3 नवंबर से शुरू होगा इन राशियों का शुभ समय, शुक्र-गुरु की चाल देगी फायदा

संक्षेप: Transit Venus Rashifal Guru Horoscope: सभी ग्रह अपने समय अनुसार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम अपने साथ लाते हैं। इस साल नवंबर में शुक्र और गुरु केंद्र दृष्टि योग का निर्माण कर रहे हैं।

Wed, 29 Oct 2025 08:12 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Venus Rashifal Guru: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नौ ग्रहों की चाल में बदलाव होते रहते हैं, जो सभी राशियों को प्रभावित करता है। सभी ग्रह अपने समय अनुसार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम अपने साथ लाते हैं। इस साल नवंबर में शुक्र और गुरु केंद्र दृष्टि योग का निर्माण कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर के दिन धन के दाता शुक्र और गुरु एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होंगे, जिससे केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं शुक्र और गुरु की ये चाल किन राशियों को लाभ दे सकती है-

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र और गुरु की चाल से बना केंद्र दृष्टि योग बेहद ही शुभ माना जा रहा है। व्यापार में निवेश करने के लिए आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा जाहिर करने के अनेक मौके मिलेंगे। सेहत में भी पहले से सुधार नजर आएगा। लव लाइफ में रोमांस बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा।

धनु राशि

शुक्र और गुरु की चाल से बना केंद्र दृष्टि योग धनु राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। किसी कार्य से जुड़ी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। व्यापार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ होगा। वहीं, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों को शुक्र और गुरु की चाल से बने केंद्र दृष्टि योग से फायदा साबित हो सकता है। आपकी कमाई में वृद्धि हो सकती है। परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी। पूर्व में किया गया निवेश आपके लिए शुभ समाचार ला सकता है। वहीं, किसी पुराने डॉट से मुलाकात होना भी संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
