अगले 13 दिन भरी होगी 5 राशियों की जेब, शुक्र गोचर से बढ़ेगा बैंक बैलेंस
Venus Transit in Kanya Rashi 2026 : कन्या राशि में अभी शुक्र अगले 13 दिन तक रहने वाले हैं। इस गोचर से कुल 5 राशियों को 13 दिन बैक टू बैक लाभ मिलने वाला है। जानें ये राशियां कौन सी हैं?
Transit Venus Shukra Gochar 2026 शुक्र का राशिफल : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के गोचर को सबसे अहम माना जाता है। शुक्र जब भी लाभ देते हैं तो जिंदगी में प्रेम और धन से संबंधित दिक्कतें दूर होने लगती हैं। साथ ही सुख-सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। हाल ही में शुक्र ने कन्या राशि में प्रवेश किया है। वहीं आज से अगले 13 दिन के लिए शुक्र बुध की इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शुक्र के इस गोचर से कुल 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि अगले 13 दिन किन-किन राशियों की जिंदगी में अच्छे बदलाव होने वाले हैं?
शुक्र गोचर देंगे 5 राशियों को लाभ-
वृषभ राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा रहने वाला है?
शुक्र का ये गोचर अगले 13 दिन के लिए वृषभ राशि वालों को लाभ देगा। रिश्तों की दिक्कत दूर होगी। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत होगा। कोई मनमुटाव रहा है तो वो भी सुलझ जाएगा। समय मिलते ही बातचीत करके चीजों को संभालें। अटके काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। नौकरी से लेकर पर्सनल लाइफ में चल रही दिक्कत कम होगी।
सिंह राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा रहने वाला है?
आज से अगले कुछ दिन सिंह राशि वालों की जिंदगी में अहम साबित होंगे। कई अच्छे बदलाव महसूस होंगे। धन लाभ होने के पूरे चांस हैं। अब आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती नजर आएगी। पैसों की दिक्कत धीरे-धीरे खत्म होती जाएगी। वहीं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से ना सिर्फ रिश्तों में बल्कि नौकरी में भी सब कुछ अच्छा होता जाएगा। बस फालतू के खर्चों को किनारे कर दें।
कन्या राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा रहने वाला है?
शुक्र का गोचर बुध की इसी राशि में हो रहा है। इस गोचर से कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। कहीं से नौकरी का अच्छा ऑफर मिल सकता है। अपने काम से नई पहचान मिलने के चांस हैं। अगले 13 दिन कन्या राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इस बीच पर्सनैलिटी में खूब निखार देखने को मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत है।
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा रहने वाला है?
शुक्र गोचर के चलते इस राशि के जातक अगले कुछ समय तक चैन की सांस लेने वाले हैं। कहीं पर लगाया हुआ पैसा अब लाभ देगा। कोई अहम काम जो अटका था वो पूरा होगा। बस अपने खर्चे और बचत में सही बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ें। परिवार के साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। नौकरी में अच्छी ग्रोथ होती नजर आएगी।
धनु राशि के लिए शुक्र गोचर कैसा रहने वाला है?
आज से अगले 13 दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद ही खास साबित होने वाले हैं। इस राशि के जातकों की मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है जो आगे चलकर बिजनेस में खूब फायदा करवा सकते हैं। इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। अभी तक जो भी अटक रहे हैं वो अगले 13 दिन में रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे। बातचीत से रिश्ते सुलझने के आसार है। अगर नौकरी में किसी भी तरह का प्रेशर रहा है तो अब उसमें भी कमी आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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