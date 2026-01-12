संक्षेप: Transit Venus in Capricorn Horoscope: मकर संक्रांति के एक दिन पहले शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शनि की मकर राशि में शुक्र 5 फरवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र के गोचर से कुछ राशियों की किस्मत पलटने जा रही है।

Jan 12, 2026 04:58 pm IST

Transit Venus in Capricorn Horoscope: शुक्र की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के लिए आने वाला समय बेहद ही लाभकारी रहने वाला है। कल के दिन धन व समृद्धि के कारक शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी के दिन 04 बजकर 02 ए एम पर शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मकर शनि की राशि है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शनि की मकर राशि में शुक्र 5 फरवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होना कुछ राशियों की किस्मत पलट सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मकर राशि में शुक्र का गोचर होना किन राशियों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है-

कल से 5 फरवरी तक शुक्र गोचर मकर राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी मेष राशि मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होना लाभदायक साबित होने वाला है।

आपकी इंकम बढ़ाने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है।

घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा।

व्यापार की दृष्टि से भी यह शुक्र गोचर शुभ माना जा रहा है।

करियर में उन्नति के कई मौके मिल सकते हैं।

सिंह राशि शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है।

रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा।

हेल्थ दुरुस्त रहने वाली है।

सिंगल लोगों की लाइफ में किसी में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

व्यापार में आपको मुनाफा होगा।

समय आपके लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

मकर राशि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होना शुभ रहने वाला है।

मन खुश रहेगा सेहत भी दुरुस्त रहेगी।

संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है

धन आगमन के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चों पर आपको पकड़ बनानी होगी।

न्यू जॉब की तलाश कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।

इस दौरान आप भाग्यशाली रहेंगे।