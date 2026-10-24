वक्री शुक्र 22 दिन बढ़ाएंगे 5 राशियों की चिंता, बैंक-बैलेंस पर रहेगी टेढ़ी नजर
VENUS Rashifal 2026 Sukra Transit : शुक्र तुला राशि में वक्री हैं और अगले 22 दिन तक टेढ़ी चाल में आगे बढ़ेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र इस दौरान 5 राशियों की परेशानी बढ़ाएंगे। जानें किन बातों का ध्यान रखना है?
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026 Sukra Transit : शुक्र इस वक्त तुला राशि में टेढ़ी चाल चल रहे हैं। 14 नवंबर तक शुक्र वक्री ही रहने वाले हैं और ये समय 5 राशियों के लिए सही नहीं रहने वाला है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार आज से अगले 22 दिन तक वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला रशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जानिए अगले कुछ दिन तक इन सभी राशियों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे और इन्हें किन मामलों में सावधान रहने की जरूरत है?
आइए जानते हैं कि पांचों राशियों पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
वृषभ राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
इस राशि को अगले 22 दिन काम का प्रेशर ज्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि इस दौरान अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आराम के लिए समय जरूर निकालें। अपने खानपान की आदत को बदलें और रूटीन के हिसाब से काम करें। अगर कोई दिक्कत बार-बार आ रही है तो उसे ऐसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। ओवरथिंकिंग ज्यादा हो सकती है। धैर्य रखें।
कन्या राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
कन्या राशि पर वक्री शुक्र का असर साफ दिखेगा। इस समय अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है। परेशान होकर बस जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। नौकरी-बिजनेस में अपनी मेहनत लगातार करते रहें। इस बीच पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें। आप जितना धैर्य रखेंगे स्थिति उतनी ही संभलेगी।
तुला राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
वकी शुक्र का असर तुला राशि वालों पर भी नजर आएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करें। एक साथ कई जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लें। इससे थकान होगी और चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा। एक साथ सारे काम निपटाने बैठेंगे तो स्थिति और उलझ जाएगी। धैर्य के साथ एक-एक चीज निपटाते जाएं। नींद पूरी लें और बाहरी खाने से बचें। अगले 22 दिन तक फिजूलखर्ची से बचना होगा। बचत की आदत से स्थिति कंट्रोल में रहेगी।
मकर राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
वक्री शुक्र मकर राशि वालों की उलझन भी बढ़ाएंगे। आज से ही अपने बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। काम के प्रेशर की वजह से तनाव की स्थिति बन सकती है। घर में माहौल ऐसा होगा कि परेशान और बढ़ सकती है। ठंडे दिमाग से चीजों को संभालें। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। गुस्से में कही गई बात से रिश्ते और भी उलझ सकते हैं। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए शांति से बात करना जरूरी है। बिजनेस से जुड़े फैसले हर एक पहलू को समझने के बाद ही करें। खर्चे और बचत का बैलेंस बनाते हुए चले।
कुंभ राशि पर वक्री शुक्र का असर कैसा होगा?
वक्री शुक्र की यही चेतावनी है कि शेड्यूल बनाकर ही आगे बढ़ें। अगर किसी काम में मन मुताबिक चीजें ना हो तो परेशान ना हो। हिम्मत हारने की बजाय अपनी कोशिश जारी रखें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकार इंसान की सलाह लेना सही होगा। अपने काम समय पर निपटाएं। खर्चों पर लगाम लगाना सही होगा नहीं तो पैसों की स्थिति परेशान कर सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र