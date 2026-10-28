अगले 11 दिन 4 राशियों को धन लाभ, राहु-सूर्य बनेंगे वजह
SUN Transit Rashifal Surya Horoscope 2026 : सूर्य नक्षत्र परिवर्तन का असर हर एक राशि पर पड़ता है। अगले 11 दिन तक सूर्य राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। जानें इस बदलाव से किन-किन राशियों को लाभ मिलेगा?
Transit SUN Rashifal Surya Ka Rashifal 2026 : बीते 24 अक्टूबर को नवग्रहों के राजा कहने जाने वाले सूर्य ने स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया है जोकि राहु से संबंधित हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार राहु के नक्षत्र में सूर्य के गोचर से अचानक धनलाभ जैसी स्थिति बनाता है। राहु की एनर्जी से अचानक से कोई बड़ी सफलता भी हासिल हो जाती है। सूर्य की बदलती स्थिति और राहु की एनर्जी के चलते कुल 4 राशियों को अगले 11 दिन में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। सूर्य राहु के नक्षत्र में 8 नवंबर तक रहने वाले हैं। पंडित जी से जानें कि आखिर सूर्य-राहु से लाभ पाने वाली 4 राशियां कौन सी हैं?
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से 4 राशियों को मिलेगा लाभ-
मिथुन राशि
अगले 11 दिन तक मिथुन राशि वालों को सूर्य और राहु से कई लाभ मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में अचानक से मजबूती आ सकती है। नौकरी में आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऐसे में ग्रोथ होता जाएगा और मन खुश रहेगा। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरकर सामने आएगी। परिवार के लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। इस दौरान अटके काम पूरे होने की संभावना बनेगी।
तुला राशि
सूर्य की बदलती स्थिति से शुक्र की तुला राशि को भी अच्छे संकेत मिलेंगे। काम में मन लगेगा। अगले 11 दिन एक अलग पॉजिटिव शिफ्ट खुद में महसूस होगा। कमाई के कई नए रास्ते बन सकते हैं। बस अपना काम मन और ईमानदारी से पूरा करता जाए। किसी भी काम को कल के लिए ना टालें। प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो भी बाधाएं अब तक आती रही हैं वो धीरे-धीरे सॉल्व होती जाएंगी।
वृश्चिक राशि
सूर्य और राहु के चलते आज से अगले 11 दिन में वृश्चिक राशि को करियर में अच्छी संभावना नजर आ सकती है। कोई गुड न्यूज मिल सकती है जिसका इंतजार लंबे समय से रहा है। काम में सीनियर्स सपोर्ट करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने से इसका असर काम की क्वालिटी पर भी दिखेगा। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बस काम का बहुत ज्यादा प्रेशर इस बीच ना लें। एक-एक करके सारे काम निपटाएं। एक साथ सब कुछ पूरा करना मानसिक दबाव बनाएगा। इस दौरान अचानक धन लाभ की होने की संभावना है।
कुंभ राशि
शनि की कुंभ राशि वालों को भी सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से लाभ मिलेगा। 8 नवंबर तक पैसों की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। इस बीच यात्रा की संभावना है जोकि लाभकारी साबित होगी। नौकरी से जुड़ी बाधाएं काफी हद तक कम लगने लगेंगी। प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ भी सही ट्रैक पर होती नजर आएगी। कुल मिलाकर सूर्य गोचर से कुंभ राशि की दिक्कतें थोड़ी सी हल्की महसूस होने लगेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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