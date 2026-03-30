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कल से सूर्य गोचर बुध के नक्षत्र में, 31 मार्च से इन राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

Mar 30, 2026 09:41 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit Sun Rashifal Surya Gochar Budh Ke Nakshatra : कल, मंगलवार के दिन सूर्य ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। सूर्य का ये गोचर बुध के नक्षत्र में होगा, जो कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।  

कल से सूर्य गोचर बुध के नक्षत्र में, 31 मार्च से इन राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

Transit Sun Rashifal Surya Gochar, सूर्य गोचर का राशिफल : ग्रहों के राजा सूर्य वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान हैं। सूर्य ग्रह इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। कल, मंगलवार के दिन सूर्य ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार के दिन 31 मार्च को शाम में 08 बजकर 16 मिनट पर सूर्य का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने गए हैं। बुध के रेवती नक्षत्र में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को ग्रहों के राजा सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

कल से सूर्य गोचर बुध के नक्षत्र में, 31 मार्च से इन राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य

धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में सूर्य का गोचर होना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

सिंह राशि वालों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में सूर्य का गोचर होना शुभ साबित हो सकता है। करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कानूनी मामले आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा और दिन शुभ माना जा रहा है। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ पर ध्यान दें।

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में सूर्य का गोचर होना मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। साथ ही प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। हेल्दी रहेंगे पर हाइड्रेटेड रहना न भूलें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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