Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल से सूर्य गोचर कर्क राशि में देगा 5 राशियों को बंपर लाभ, जानें कर्क संक्रांति में क्या करें, क्या नहीं

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Transit Sun in Cancer Rashifal Surya Gochar 2026 : सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने को ही कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मकर संक्रांति की तरह ही कर्क संक्रांति का भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है।

कल से सूर्य गोचर कर्क राशि में देगा 5 राशियों को बंपर लाभ, जानें कर्क संक्रांति में क्या करें, क्या नहीं

Transit Sun in Cancer Rashifal Surya Gochar, Kark sankranti : हर महीने सूर्य गोचर करते हैं। सूर्य के राशि बदलने को ही संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कल के दिन सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने को ही कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मकर संक्रांति की तरह ही कर्क संक्रांति का भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन से ग्रहों के राजा सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर से दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ करते हैं। सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य लगभग एक महीने के लिए कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इस दौरान कुछ कामों को करना शुभ माना जाता है तो कुछ काम अशुभ भी माने जाते हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कर्क संक्रांति की भाग्यशाली राशियां, इस दौरान क्या करें और क्या नहीं -

कल से सूर्य गोचर कर्क राशि में देगा 5 राशियों को बंपर लाभ, जानें कर्क संक्रांति में क्या करें, क्या नहीं

सूर्य के कर्क गोचर से किन राशियों को होगा लाभ?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से कन्या, मिथुन, वृषभ, कर्क और मकर राशि को लाभ होगा।

सूर्य के कर्क गोचर से किन राशियों को रहना होगा सावधान?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष, कुंभ और सिंह राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

कर्क संक्रांति के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

  • कर्क संक्रांति के दौरान सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। ऐसे में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार और जनेऊ संस्कार आदि शुभ कामों से बचें।
  • इस दौरान तामसिक भोजन और शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए।
  • बूढ़े-बुजुर्गों या असहाय लोगों का अपमान न करें। अपशब्द न कहें। किसी का दिल न दुखाएं।
  • घर के आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस न लौटाएं। कर्क संक्रांति के दिन दान-पुण्य करने का अधिक महत्व माना जाता है।

ये भी पढ़ें:आज से इन राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र गोचर से होगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:18 दिन बाद इन राशियों की खुशियों से भरी रहेगी जेब, 4 महीने तक राहु गोचर देगा लाभ

कर्क संक्रांति के दौरान क्या करें?

  1. कर्क संक्रांति के दौरान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें।
  2. गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, धन आदि का अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें।
  3. आप पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध कर्म या तर्पण जैसे कार्य भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर
ये भी पढ़ें:राशिफल 16 जुलाई: कल इन 4 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सावन में कितने सोमवार, जानें भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने