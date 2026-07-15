कल से सूर्य गोचर कर्क राशि में देगा 5 राशियों को बंपर लाभ, जानें कर्क संक्रांति में क्या करें, क्या नहीं
Transit Sun in Cancer Rashifal Surya Gochar 2026 : सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने को ही कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मकर संक्रांति की तरह ही कर्क संक्रांति का भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है।
Transit Sun in Cancer Rashifal Surya Gochar, Kark sankranti : हर महीने सूर्य गोचर करते हैं। सूर्य के राशि बदलने को ही संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कल के दिन सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने को ही कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मकर संक्रांति की तरह ही कर्क संक्रांति का भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन से ग्रहों के राजा सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर से दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ करते हैं। सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य लगभग एक महीने के लिए कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इस दौरान कुछ कामों को करना शुभ माना जाता है तो कुछ काम अशुभ भी माने जाते हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कर्क संक्रांति की भाग्यशाली राशियां, इस दौरान क्या करें और क्या नहीं -
कल से सूर्य गोचर कर्क राशि में देगा 5 राशियों को बंपर लाभ, जानें कर्क संक्रांति में क्या करें, क्या नहीं
सूर्य के कर्क गोचर से किन राशियों को होगा लाभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से कन्या, मिथुन, वृषभ, कर्क और मकर राशि को लाभ होगा।
सूर्य के कर्क गोचर से किन राशियों को रहना होगा सावधान?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष, कुंभ और सिंह राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
कर्क संक्रांति के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?
- कर्क संक्रांति के दौरान सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। ऐसे में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार और जनेऊ संस्कार आदि शुभ कामों से बचें।
- इस दौरान तामसिक भोजन और शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए।
- बूढ़े-बुजुर्गों या असहाय लोगों का अपमान न करें। अपशब्द न कहें। किसी का दिल न दुखाएं।
- घर के आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस न लौटाएं। कर्क संक्रांति के दिन दान-पुण्य करने का अधिक महत्व माना जाता है।
कर्क संक्रांति के दौरान क्या करें?
- कर्क संक्रांति के दौरान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें।
- गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, धन आदि का अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें।
- आप पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध कर्म या तर्पण जैसे कार्य भी कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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