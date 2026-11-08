अगले 7 दिन 5 राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा, वक्री शुक्र बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस
Venus Transit Vakri Shukra Rashifal : अगले 7 दिन के लिए शुक्र वक्री अवस्था में होंगे और इस दौरान कुल 5 राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। जानें ये लकी राशियां कौन सी हैं?
Transit Venus Rashifal Vakri Shukra Rashifal 2026 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को पैसा, प्रेम और लग्जरी का कारक माना जाता है। शुक्र जब भी आपकी राशि के लिए अच्छी स्थिति में आएंगे तो धन-धान्य से लेकर सुख-सुविधाओं और प्रेम की कोई कमी नहीं होगी। अभी शुक्र टेढ़ी चाल चल रहे हैं। अगले 7 दिन तक शुक्र इसी अवस्था में रहने वाले हैं। 14 नवंबर तक वक्री शुक्र कुल 5 राशियों पर अपनी मेहरबानी दिखाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर के दौरान लाभ पाने वाली राशियों पर मां लक्ष्मी की खूब कृपा बरसेगी। पैसों की स्थिति मजबूत होगी। वहीं रिश्ते भी मजबूत होते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि शुक्र के वक्री अवस्था से लाभ पाने वाली पांचों राशियां कौन सी हैं?
इन 5 राशियों पर कृपा बरसाएंगे शुक्र-
वृषभ राशि
अगले 7 दिन वृषभ राशि वालों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। इस राशि के जातकों के लिए सब कुछ पॉजिटिव होता नजर आएगा। पैसें ही नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ी हर एक बात फेवर में आएंगी। नौकरी कर रहे लोगों का प्रेशर कम होगा और करियर के लिहाज से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कहीं से कुछ अच्छा ऑफर आ सकता है। बिजनेस वाले भी वक्री शुक्र के चलते ग्रोथ देख पाएंगे। बस पैसों से जुड़ा रिस्क नहीं लेना है।
मिथुन राशि
शुक्र की बदलती चाल का पॉजिटिव असर मिथुन राशि वालों को दिखेगा। लग्जरी और कम्फर्ट मिलेगा। अगर ऑफिस में कोई बात परेशान करती आई है तो अब उसमें भी सब सही होता नजर आ सकता है। काम की सराहना होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखें आप खर्चे और बजट के बीच सही बैलेंस बना पाए। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सोच-विचार जरूर करें।
कर्क राशि
कर्क राशि वाले शुक्र की टेढ़ी चाल से मिलने वाले लाभ का लुत्फ उठाएंगे। नौकरी में कोई अच्छी खबर या मौका मिल सकता है। मन खुश रहेगा तो काम निखरकर और सामने आएगा। काम से पहचान मिलेगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति भी आगे चलकर पहले से बेहतर होने वाली है। काम के साथ-साथ पर्सेनैलिटी भी निखरकर सामने आएगा। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत होगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग भी मुनाफा पाएंगे।
सिंह राशि
शुक्र की वक्री चाल का पॉजिटिव असर सिंह राशि वालों को भी देखने को मिलेगा। आज से लेकर 7 दिन तक करियर में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। काम अच्छा होगा। करियर का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। किसी नई नौकरी का ऑफर मिलने के भी चांस हैं। पुरानी जॉब में भी स्थिति सुधरेगी। नई डील मिलने से बिजनेस वाले भी लाभ पाएंगे। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।
मकर राशि
मकर राशि के जातक भी वक्री शुक से लाभ पाएंगे। नौकरी में ग्रोथ होगी। धीरे-धीरे करके सारे काम पूरे होंगे। पर्सनल लाइफ से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होती नजर आएंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी पैसों की दिक्कत धीरे-धीरे खत्म होगी। कोई विदेशी कनेक्शन आपको अच्छा खासा लाभ दिला सकता है। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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