33 दिन बाद 3 राशियों के लिए पिघलेंगे शनि, देंगे खूब लाभ
Shani Transit 2026: शनि आज से 33 दिन बाद वक्री से मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद कुल 3 राशियों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। जानिए आखिर शनि से लाभ पाने वाली राशियां कौन सी हैं?
Saturn Transit Shani Margi Gochar Benefits : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय प्रिय और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि की बदली स्थिति से होने वाले असर को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शनि जब लाभ पहुंचाने पर आते हैं तो सिर-आंखों पर बिठा लेते हैं। वहीं स्थिति सही नहीं होने पर कर्मफल देवता शनि जिंदगी में कई बाधाएं लेकर आते हैं। ऐसे में बनते-बनाए काम भी बिगड़ने लगते है।
अभी शनि वक्री स्थिति में हैं। 11 दिसंबर तक ऐसे ही टेढ़ी चाल चलते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि की ये एक्टिविटी मीन राशि में हो रही है और पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार जब शनि आज से 33 दिन बाद मार्गी हो जाएंगे तब कुल 3 राशियों पर अपनी मेहरबानी दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं जिन पर आने वाले समय पर शनि अपनी कृपा बरसाने वाले हैं?
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को शनि की बदलती चाल से कई लाभ मिलेंगे। मार्गी होते ही शनि वृषभ राशि वालों को शुभ फल देंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शनि की स्थिति हर मायने में वृषभ राशि को फेवर देगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस वालों को भी मार्गी शनि कई लाभ दिलवाएंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को शनि के सपोर्ट से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आज से 33 दिन बाद कन्या राशि के जातकों को अपने आसपास कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। करियर में स्थिति बेहतर होगी। किसी नई जॉब का ऑफर मिलने के भी चांस बन सकते हैं। बस आपको हर एक पहलु को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेना है। नौकरी से लेकर रिश्तों में सब कुछ बेहतर नजर आएगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों को आज से 33 दिन बाद शनि की कृपा मिलती दिखेगी। शनि की एनर्जी से सारे काम बनते जाएंगे। बिजनेस करने वालों की कोई नई डील साइन हो सकती है। धन लाभ के चांस बनेंगे। अभी तक जो काम बिगड़ रहे हैं या फिर अटक रहे हैं वो 11 दिसंबर से रफ्तार पकड़ना शुरू करेंगे। अभी तक की जा रही हर मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। सब कुछ फेवर में आएगा। काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ भी ट्रैक पर आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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