86 दिन में 3 राशियों को मिलेगी राहत, शनि नक्षत्र गोचर से होगा फायदा
Shani Transit Saturn Rashifal 2026: शनि अगले 86 दिन के लिए एक ही नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान कुल 3 राशियों को लाभ मिलने वाला है। पंडित जी से जानें ये तीन राशियां कौन सी हैं?
Saturn Nakashatra Transit Grah Gochar 2026 Shani Rashifal : शनि का नक्षत्र या फिर राशि परिवर्तन हर एक राशि पर गहरा असर डालता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का फल देने वाले देवता के रूप में देखा जाता है। शनि को न्यायप्रिय भी माना जाता है। इन दिनों शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगले 86 दिन अभी यहीं रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शनि की बदली हुई ये चाल तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को लाभ दिलाएगी। इसी के साथ शनि की करेंट सिचुएशन भी इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है। शनि मीन राशि में होते हुए वक्री चाल चल रहे हैं जिसकी अवधि 11 दिसंबर तक है। फिलहाल तो जानते हैं कि शनि के नक्षत्र गोचर से लाभ पाने वाली तीनों राशियों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे?
शनि गोचर से 3 राशियों की जिंदगी में आएगा बदलाव-
तुला राशि पर शनि नक्षत्र गोचर का असर
शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर तुला राशि वालों को नजर आएगा। अगले कुछ दिन बहुत ही सपोर्टिव रहने वाले हैं। अगर किसी भी वजह से नौकरी बदलने की इच्छा रही है तो वो पूरी होगी। कहीं से कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। बस किसी भी तरह की जल्दबाजी किसी भी फैसले में ना दिखाएं। साथ ही अपने खर्चे और बचत के बीच में सही ट्रैक रखें और कोशिश करें कि इसका बैलेंस बिगड़ने ना पाए।
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मकर राशि पर शनि नक्षत्र गोचर का असर
मकर राशि वालों पर भी शनि की मेहरबानी दिखने वाली है। नौकरी में किसी भी तरह की स्थिति अगर परेशान करती आई है तो अब सब सेटल होता भी नजर आएंगा। बस आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। काम में सीनियर्स मार्गदर्शन करेंगे तो टैलेंट दिखाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। कहीं से नया ऑफर भी मिल सकता है। बिजनेस में कोई पुरानी प्लानिंग पर फिर से काम शुरू हो सकता है जोकि आगे चलकर अच्छा खासा फायदा भी कराएगा।
कुंभ राशि पर शनि नक्षत्र गोचर का असर
कुंभ राशि के जातकों को अगले कुछ दिन के लिए राहत मिलने वाली है। जो भी मेहनत लगी है अब उसका रिवॉर्ड मिलता नजर आएगा। अभी कुंभ राशि शनि के साढ़ेसाती के आखिरी फेज से गुजर रहा है तो मुश्किलें अभी भी रहेंगी हालांकि इस दौरान मुश्किलें धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी। जॉब में किसी भी तरह का दवाब रहा है या फिर काम ज्यादा रहा है तो चीजें सेटल होती दिखेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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